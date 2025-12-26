多年前脊椎融合手術成功...現腰痛腳麻？醫：微創即可處理

「鄰近節病變？病名怎麼跟明星這麼像」、「還要再開一次！是當初手術沒開好嗎？」聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤在診間，經常面對患者為脊椎鄰近節病變感到困惑、震驚；有的患者多年前成功接受脊椎融合手術，如今又一次飽受腰痛、腳麻、跛行之苦，「再次手術」的恐懼往往超越疼痛本身。

何京澤說明，患者脊椎鄰近節病變並非前次手術失敗，而是脊椎融合手術後伴隨的長期後遺症。

他指出，當脊椎的活動節段因手術融合固定後，原先分擔的活動壓力會轉移至相鄰節段，導致「固定與未固定交界處」承受過度應力，約5至10年後可能出現骨刺增生、黃韌帶肥厚，甚至椎間盤突出或滑脫，造成神經再次受壓；術後10年發生率高至36%，可視為一種生理必然的長期演變。

何京澤分享一位年約60歲的女病友，15年前因腰椎椎間盤突出接受第四、五腰椎與第一薦椎融合手術，術後長期穩定，近來卻出現嚴重臀腿麻痛，行走不到100 公尺就必須坐下休息，是的典型「神經性間歇性跛行」症狀。透過X光與磁振造影檢查，發現相鄰節段已出現黃韌帶肥厚、骨刺增生壓迫神經，確認為脊椎鄰近節病變。

他評估患者脊椎排列穩定、無滑脫或結構斷裂，經充分溝通後，何京澤採行「單孔脊椎內視鏡減壓手術」，手術過程不需切斷肌肉，僅0.8公分傷口，經椎板間天然孔洞置入內視鏡，精準移除壓迫神經的組織，保留約90%椎間盤與活動度，無需再次融合或打釘。手術全程無需輸血，也不必放置尿管，術後症狀立即改善，隔天出院，迅速回歸日常生活。

針對脊椎鄰近節病變的治療策略，何京澤表示，初期建議3個月保守治療，包括姿勢調整、生活型態改善及復健（如電療、熱敷）。若症狀持續惡化，出現明顯神經症狀如劇痛、麻木或跛行時，有三種手術方案選擇。

無論接受何種手術，何京澤強調術後的保養才是遠離二次手術的關鍵。除了終身避免彎腰搬重等不良姿勢，每日的核心肌力鍛鍊更至關重要。以下三種鍛鍊核心的方式，只要每日持續運動，即可預防和緩解下背不適，強化核心肌力，穩定骨盆與脊椎。

死蟲式：活化深層核心適合入門與久坐族，每天20下，棒式：全面鍛鍊核心，一次撐約20秒，中間休息30秒，做3至4次，臀橋：強化臀腿、穩定骨盆，每天20下。

另外，根據臨床觀察，體重過重（BMI超過24）、術後長期姿勢不良、骨質疏鬆及心臟病、糖尿病及高血壓等內科疾病患者，皆屬於鄰近節病變的高風險族群。

何京澤提醒，融合手術一旦刮除椎間盤置入椎間融合器，就是一條無法回頭的路，醫界最新共識為除非必要，絕不輕易建議患者做脊椎融合手術，民眾在術前務必審慎評估、多方諮詢並尋求第二意見；術後更應將脊椎保養視為終身課題，盡可能延後病變發生，避免短短三、五年內再次走上手術台。 圖左為受到增生肥厚黃韌帶全覆蓋的神經，圖右為經單孔脊椎內視鏡減壓手術移除病變組織後，獲得充分空間的神經。圖／聯新國際醫院提供 醫師何京澤採用微創手術，有效改善脊椎融合術後長期衍生的變化。 圖／聯興國際醫院提供 鄰近節病變時數分析。圖／聯新國際醫院提供

