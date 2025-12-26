影／托嬰業者抗議監管雲 讓幼童曝露於不可控風險

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
中華孕嬰童教保聯合總會今天在立法院前舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，一群托嬰工作者抱著假娃娃在群賢樓前抗議 。記者邱德祥／攝影
中華孕嬰童教保聯合總會今天在立法院前舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，一群托嬰工作者抱著假娃娃在群賢樓前抗議 。記者邱德祥／攝影

中華孕嬰童教保聯合總會今天到立法院前舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，抗議政府推動「托嬰中心全面監管雲」，第一線人員因此憂心，在自身無法實質掌控系統運作的情況下，卻可能需承擔高度不對等的風險與責任。

中華孕嬰童教保聯合總會表示，剴剴案揭露的，是長期、反覆、系統性的極端虐待；新北國中生命案，則是高度暴力行為奪走他人生命。這兩起案件都清楚顯示，真正的加害行為必須被明確辨識並受到嚴正究責，這一點不容模糊，也不應被任何政策轉移焦點。 正因如此，第一線人員對於政府以「托嬰中心全面監管雲」作為主要政策方向，表達高度保留。這樣的政策設計，在實際執行效果上，容易使第一線照顧者被視為潛在風險對象，卻未同步補強對高風險個案的即時介入、專業支持與制度接手機制。

托嬰業者表示，托嬰現場長期承受高工時、高壓力與人力不足的結構問題，第一線人員多為女性工作者，日常照顧過程涉及幼童高度隱私。依現行政策說明方向，監管雲將採取委外招標方式，由第三方廠商負責系統管理。在制度設計上，將存在第三方人員透過系統遠端調閱托育現場影像的可能性，相關隱私與資安風險，社會有必要被充分說明與審慎評估。 托嬰業者強調立場聲明： 1.反對監管雲，並非反對監督，更不是為任何兒虐行為開脫。 2.真正的兒虐者，必須被嚴懲；真正的風險，必須被及時接住。

托嬰業者呼籲政府，正視剴剴案與新北國中生命案所揭露的制度問題，嚴懲加害行為、補強保護機制，並與第一線托育人員展開實質、對等的政策對話，避免，避免以錯誤的制度設計，轉嫁風險與壓力到無辜的照顧者身上。換尿布時，每天都有這麼多隱私的部分，鏡頭拍到孩子的隱私私密處，家長能接受嗎？要把這些影像傳到哪裡？這是政府要做的政策，他們是一群活生生的孩子，是有表情的。

中華孕嬰童教保聯合總會，今天在立法院前舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，托嬰工作者抱著假娃娃在群賢樓前抗議 。記者邱德祥／攝影
中華孕嬰童教保聯合總會，今天在立法院前舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，托嬰工作者抱著假娃娃在群賢樓前抗議 。記者邱德祥／攝影
托嬰業者質疑，換尿布時，每天都有這麼多鏡頭拍到孩子的隱私私密處，「家長能接受嗎？要把這些影像傳到哪裡?」。 記者邱德祥／攝影
托嬰業者質疑，換尿布時，每天都有這麼多鏡頭拍到孩子的隱私私密處，「家長能接受嗎？要把這些影像傳到哪裡?」。 記者邱德祥／攝影

風險 托嬰 隱私

