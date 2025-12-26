別錯過！ 華信推年終加碼 國內全航線今天單程現折800元

隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，再加碼推出年終壓軸回饋，今天上午9時至晚上11時59分限時一天，推出國內全航線單程現折800元超值方案，邀請旅客把握最後機會，立即透過華信航空APP搶購。

華信航空說，延續前3周「周五限定航點優惠」的熱潮，本周壓軸登場的最有感的是「全航線折扣」。旅客只要於今天透過華信航空APP訂購國內航線機票，輸入折扣碼「FLY800」，即可享有單程票價現折800元優惠（高雄-南竿航線不適用）。本次優惠僅限一天、限量1000組，數量有限、售完為止。

華信航空「萬元放大術」年終慶加碼活動，適用搭乘期間為2026年1月1日至3月31日止。旅客可善用年終優惠提前規畫明年第一季的春季旅行，避開連續假期與人潮高峰，以更實惠的價格輕鬆展開國內旅遊行程，讓手中的萬元補助發揮最大效益。

更多活動與優惠詳情，可至華信航空活動官網查詢。

