男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳嘉葦醫師表示，葉克膜可暫時取代心肺功能，為病人爭取時間進行搶救治療。圖／大千綜合醫院提供
64歲劉姓男子沒有無慢性病史，最近咳嗽症狀持續6天，他原以為是一般感冒，不料病情急轉直下，開始出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急症狀，緊急就醫，檢測血氧濃度已驟降至73%，遠低於正常值96%，雙側肺部嚴重浸潤發炎發白，且併發嚴重成人呼吸窘迫症候群，醫院緊急使用葉克膜治療，經15天搶救終於脫離險境。

⭐2025總回顧

大千綜合醫院心臟外科醫師陳嘉葦表示，患者經X光與電腦斷層檢查發現，他的雙側肺部嚴重浸潤發炎，兩側肺部呈現發白狀態，已無法正常交換氣體，經快篩確診為A型流感，且併發嚴重成人呼吸窘迫症候群(ARDS)，無法以一般藥物治療及呼吸器支持。醫療團隊緊急啟動葉克膜治療，經15天的搶救與照護，成功讓患者脫險並順利康復。

陳嘉葦表示，葉克膜是一種暫時取代心肺功能的維生設備，就像體外的人工心臟及肺臟，當病人心臟或肺臟功能嚴重衰竭，無法維持身體基本需求時，由幫浦取代心臟收縮功能、氧合器取代肺臟呼吸功能，將血液引流至體外，經過人工膜肺進行氧合作用，再將充氧後的血液送回體內，讓受損的肺部獲得休息與修復的機會，爭取時間搶救治療。此次案例使用葉克膜長達15天，期間在心臟外科團隊及加護病房團隊的專業照護下，密切監測各項生理指標、調整治療策略、給予抗病毒藥物及支持性療法後，病患肺部功能逐漸改善，最終成功脫離葉克膜。

他指出，許多人誤以為流感只是「比較嚴重的感冒」，但事實上流感病毒的威力遠超過一般感冒，流感重症的典型症狀包括高燒、嚴重咳嗽、呼吸困難、胸痛、意識改變等，一旦出現呼吸急促、呼吸困難、血氧下降、持續胸痛、意識不清等危險徵兆，必須立即就醫。

流感可能引發的嚴重併發症包括肺炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等，其中肺炎是最常見的併發症，也是導致流感病人死亡的主要原因之一。成人呼吸窘迫症候群(ARDS)是流感重症最嚴重的表現形式，死亡率極高，必須仰賴葉克膜等高階生命支持系統才有機會挽救生命。

陳嘉葦提醒，預防流感重症最有效的方法就是接種流感疫苗。流感疫苗雖然無法百分之百預防感染，但能有效降低重症、住院及死亡的風險。即使感染流感，有接種疫苗者的症狀通常較輕微，恢復也較快。此外，民眾也應養成勤洗手、戴口罩、保持社交距離等良好衛生習慣，才能降低感染風險。

病人到院時兩側肺部呈現發白狀態(左圖)，經團隊治療後順利改善(右圖)。圖／大千綜合醫院提供
流感疫苗 葉克膜 重症

