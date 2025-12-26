今天高山追雪機會大 全台濕冷至少凍到這時 跨年天氣曝

今天受到大陸冷氣團影響，天氣相當濕冷，有些飄雨情況出現。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，今天到明天冷空氣影響到，以及水氣偏多的情況，今天中部、花蓮3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，可能有降雨或固態降水情況出現。明天之後，中部以北、宜蘭、花蓮，3000公尺以上高山，可能還是有些降雪情形，只是明天水氣上逐漸減少，所以固態降水機率上比較低。

中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，注意防範。橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、宜蘭縣。

氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

今天持續受到大陸冷氣團的影響，而且雲量偏多，葉致均表示，因此各地比較濕濕冷冷的天氣，且有時有降雨情況出現。明天之後隨著冷氣團逐漸減弱，水氣也會開始有逐漸減少趨勢，天氣上才會逐漸回穩，氣溫上也會有逐漸回溫狀況。下一波東北季風，預計下周二開始，將會有一波波東北季風影響，迎風面都還是容易有降雨情況出現。

今天低溫表現，葉致均表示，各地今天清晨都有14度或以下的低溫出現，特別是在台中以北、宜蘭、花蓮，甚至是雲林近山區都有12度左右的低溫。本島最低溫出現在新北石碇的10.1度，桃園楊梅也只有10.3度，台中以北部分地方有11度左右低溫出現。這波冷氣團影響，各地溫度偏低。

葉致均表示，台灣的北方有冷空氣經過洋面上，呈現雲街的現象。台灣主要受到這個冷氣團影響，各地天氣比較偏冷。廣東沿海一直延伸到台灣東方海面的雲系，是中高層雲系所在的位置，它從西往東方向輸送，所以台灣上空雲量和昨天相比有明顯增加的狀況，今天感受上和昨天相比，特別是在中南部地區，可能冷的感受比昨天更明顯。

今天降雨主要分兩個地方，葉致均表示，一是迎風面降雨，像是基隆北海岸、宜蘭地區有持續性降雨出現。另外，從西邊一直往東延伸的雲系，這個比較破碎的雲系，就是中高層所在位置，今天西半部地區整天斷斷續續零星飄雨，山區降雨情形可能比較明顯一點點。

降雨趨勢，葉致均表示，今天主要受到大陸冷氣團影響，中高層雲系水氣通過，各地都有降雨情形出現，以基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間偏長，有局部大雨發生機會，其他地方也有零星降雨。明天開始冷氣團逐漸減弱，水氣開始逐漸減少的趨勢，降雨回復迎風面桃園以北、東半部地區為主，山區可能有零星降雨。

葉致均表示，周日、下周一以迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區，可能有不定時短暫陣雨；其中，周日在台灣東邊有一個微弱低壓生成，它將順著低壓環流，把水氣帶往宜蘭地區輸送，當天可能宜蘭會有較大雨勢發生。

下周二之後，受到另外一波東北季風影響，葉致均表示，迎風面的桃園以北、東半部地區、恆春半島，有降雨情形，新竹以南地區維持多雲到晴天氣。

溫度趨勢，葉致均表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部、宜蘭整天溫度落在14至15度左右，感受上相當涼冷；其他地方中南部和花東地區，大概在18至22度左右，和前幾天有超過24、25度的溫度相比，也是有轉冷的情況。

葉致均表示，明天之後，隨著冷氣團逐漸減弱，溫度上有逐漸回升的情形，中南部地區日夜溫差逐漸增大，明天開始中南部地區，甚至新竹以南，明天要留意日夜溫差增大的情形。

下周二雖然有另外一波東北季風影響，不過葉致均表示，它所帶來的冷空氣並不是到太多，北部、宜蘭溫度略微下降，其他地方沒有太大變化。

葉致均表示，周日清晨和下周一清晨，冷空氣減弱之後，風力減弱之後，中南部地區留意低雲或霧的影響。

下周三跨年、下周四元旦，葉致均表示，下周二之後主要受到東北季風影響，都是以迎風面的桃園以北、東半部地區，可能會有斷斷續續降雨情形；新竹以南地區和外島的澎湖、金門、馬祖，多雲到晴天氣。溫度上來講，這波東北季風並不是到太強，因此頂多在北台灣地區溫度上略為偏涼，其他地區則是早晚比較涼、日夜溫差比較大。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供

