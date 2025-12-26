35歲科技業主管開會先找廁所動線 醫：壓力大+咖啡因攝取過多致頻尿

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名35歲科技業主管，每天跑20次廁所，幾乎每一小時就要去1次廁所，甚至出席會議前要先「勘查上廁所動線」。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

頻尿不是年長者才會發生，一名35歲科技業主管，每天跑20次廁所，幾乎每一小時就要去1次廁所，甚至出席會議前要先「勘查上廁所動線」，長期移動或出差時，更讓他感到焦慮，最終不堪其擾就醫，才改善長期頻尿問題。

開業泌尿科醫師顧芳瑜說，隨職場節奏加快、壓力升高，30、40歲傾注年族群發生「膀胱過動症」比率有上升趨勢。

顧芳瑜說，膀胱過動症屬於慢性泌尿功能失調，大多無單一明確病因，常見與自律神經調節異常、泌尿道感染後敏感化、反覆憋尿習慣，或男性攝護腺肥大等因素有關。

高風險族群包括年齡增長、糖尿病、肥胖、長期壓力、神經退化性疾病、部分藥物使用，以及攝取過多咖啡因或酒精等。

顧芳瑜表示，膀胱過動症臨床治療上，會依照症狀嚴重程度逐步調整，輕症患者可透過生活型態改善與藥物控制穩定病情。若頻尿問題已影響日常作息，及早就醫不僅可爭取更多治療選項，也有助於避免因拖延而加重膀胱敏感程度。

