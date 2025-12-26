全台冷颼颼 冷氣團今晨達最強 颱風論壇曝至少凍到這時

大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨冷氣團達到最強時刻，全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度，本島最低溫是新北石碇10.1度。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團會持續影響到明天清晨，各地依然寒冷，低溫約12至15度，戶外活動務必多加保暖及禦寒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦