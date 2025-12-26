瘦瘦針大進化？減肥藥GLP-1口服錠與仿製藥問世 價格不再高貴

2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠上市與仿製藥解禁潮，印度、中國等新興市場將擴大供應，成本下降、可及性提升。台灣臨床數據顯示，過重族群使用GLP-1注射劑11個月平均減重超過16%，未見明顯肌肉流失。新劑型與仿製藥問世，2026年或將成為全球減肥藥市場與醫學應用的重要轉折點。

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑減肥藥，因馬斯克、歐普拉等名人帶動而迅速走紅，2024年的全球消費額，甚至高達540億美元。其中，台灣也掀起熱潮，卻隨之引發團購與診所低價拆針販售等亂象。

展望2026年，GLP-1口服錠劑即將上市，可望消除注射恐懼、擴大使用族群；同時，此類藥物的關鍵成分司美格魯肽，在巴西、中國、印度、土耳其等大型新興市場專利到期，仿製藥勢力加入，成本與取得門檻將大幅下降。隨著新劑型、仿製藥齊發，2026年將成為瘦瘦針市場競爭白熱化、並從高價醫療走向全球化與大眾化的關鍵轉折點。

無需再注射？口服「瘦瘦丸」將上市

2026年，全球藥品市場規模預計達1.6兆美元，其中，減肥藥成為最亮眼的成長引擎。截至目前為止，瘦瘦針產品就有週纖達（Wegovy）、胰妥讚（Ozempic）、猛健樂（Mounjaro）、替爾泊肽（Zepbound）等數種，市況熱絡。

另外，還有一項值得關注的重大變革是，首批可口服的GLP-1口服錠劑將上市。例如，丹麥諾和諾德公司（Novo Nordisk）就正準備推出司美格魯肽（semaglutide）的口服錠劑。這家公司是週纖達、胰妥讚的生產商，而這兩種藥物的主要成分正是司美格魯肽，結果顯示，使用一年後，平均可減重16.6％。

減肥口服藥的問世，將進一步擴大可及性。對於缺乏冷藏設施、難以分發儲存精密注射劑的貧困國家，藥片尤其具有價值。其中，美國禮來公司（Eli Lilly）正囤積數百萬劑orforglipron，預計2026年獲批。美國投行Leerink Partners分析師萊辛格（David Risinger）預測，禮來將藉此把自家減肥口服藥「遍布全球」，讓減肥治療更便利普及，有望重塑全球減肥藥市場版圖。

英國《經濟學人》（The Economist）指出，雖然口服藥物療效不如注射（注射劑一年後，可減重16～23％），但口服藥物較方便。然而，患者必須每日服藥，取代每週注射，可能更容易忘記服藥，或是為了避免不良反應，而選擇偶爾漏服。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）外科資深講師艾哈邁德（Ahmed Ahmed）也指出，在非受控的臨床環境下，GLP-1口服藥的效果可能達不到這些減重結果。

減肥藥「哥吉拉」！改良版瘦瘦針將接棒

2026年，改良版的GLP-1注射針劑也將問世，市場焦點落在禮來新候選藥物Retatrutide，它被稱為減肥藥界「哥吉拉」的三重激動劑，禮來11日正式公布其第三期臨床試驗結果，受試者在六週內，平均減重超過23％，另有部分患者減重幅度達到約28％，遠高於華爾街原先預期的20～23％，可望確立減重療效的新天花板。

與此同時，其他藥廠也加速開發作用時間更長的GLP-1注射劑，力求從每週施打邁向每月一次。美國安進公司（Amgen）研發的MariTide即為代表，初步試驗顯示，患者使用一年後可減輕約20％體重，但仍待第三期臨床試驗驗證。

為減輕GLP-1藥物可能導致的肌肉流失，藥廠正在研發新療法。禮來開發的抗體藥物bimagrumab，可與體內增加骨骼肌質量的受體結合。初步試驗顯示，若與司美格魯肽併用，72週後平均減重22％，且93％來自脂肪，顯著優於單用司美格魯肽。相關臨床試驗將持續至2026年，可望提升減重治療的安全性與長期效益。

印度中國領跑！仿製藥解禁在即

由於供應短缺與價格高昂，減肥針劑長期局限於已開發國家，光是美國就占了超過三分之二的銷售。然而，這樣的狀況即將迎來轉折：司美格魯肽在許多新興市場專利到期，仿製藥可合法生產，這些市場集中了全球四分之一肥胖成年人。同時，口服新藥問世將降低使用門檻，2026年可望成為減肥藥從高價醫療走向全球化、普及化的重要一年。

無論作為消費者還是生產商，印度將在這一轉變中扮演核心角色。該國約有8400萬肥胖成年人，使其成為一個巨大的潛在市場。然而，印度諾和諾德與禮來的注射劑月費約200美元，仍超過多數人負擔。不過，目前至少十款司美格魯肽仿製藥正進行後期臨床試驗，預計2026年上市後，可將價格降低高達80％，大幅擴大用藥可及性。印度本土生產不僅將重塑國內市場，也可望向全球供應大量廉價的減肥針劑。

中國在全球減肥藥格局的重要性持續提升。除了仿製現有藥物外，中國約30款新肥胖症治療藥物正處於後期臨床試驗，其中部分療效更佳、副作用更低。2025年5月，中國核准禮來與中國信達生物聯合開發的瑪仕度肽（mazdutide），其臨床試驗的減重效果，可媲美禮來主打的替爾泊肽。西方藥廠正積極爭取授權合作。

根據模型預測，若全球肥胖與糖尿病患者都能獲得通用型司美格魯肽，每年可挽救210萬至310萬人生命。GLP-1受體激動劑已知可降低心血管事件、改善睡眠呼吸中止症、保護腎肝，甚至可能減少成癮行為，初步數據亦暗示，對癌症與阿茲海默症有潛在保護作用。世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）估計，至2030年，全球近半成年人將超重或肥胖，擴大藥物可及性，將帶來巨大公共衛生效益。隨成本下降、口服與仿製藥問世，2026年不僅可能成為商業里程碑，更可能掀起減肥藥領域的醫學革命。

台灣首度實證！GLP-1針劑助過重族群安全減脂

2025年11月，全球最大國際肥胖醫學會議「2025美國肥胖週」（Obesity Week 2025）公布最新臨床試驗結果，針對BMI 24至30的過重與輕度肥胖亞洲族群，其中三分之一受試者來自台灣，平均年齡41歲、腰圍95公分，這群最易被忽略的肥胖族群潛藏心血管與代謝風險。

研究顯示，在標準化飲食、運動及醫療監測下，使用特定GLP-1瘦瘦針藥物的台灣過重族群（BMI 24～27）一個月平均減重超過16％，平均減13公斤，其中高達75.3％為脂肪，未出現一般人擔心的肌肉流失問題，這也是首次發表的台灣人使用減重藥物的數據。台灣肥胖醫學會建議，若三至六個月生活習慣調整仍未達減重目標，可在專業醫療團隊監測下，適度輔助使用減重藥物，以降低心血管與代謝風險。

