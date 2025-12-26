快訊

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

聽新聞
0:00 / 0:00

支架繞道全失效！57歲女心血管「硬如石」 醫1招解心頭之患

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師盧炯睿說明，IVL血管內震波碎石術猶如「處理老舊水管內頑固水垢」，降低血管損傷風險並提升治療效果。圖／長安醫院提供
醫師盧炯睿說明，IVL血管內震波碎石術猶如「處理老舊水管內頑固水垢」，降低血管損傷風險並提升治療效果。圖／長安醫院提供

57歲李女長期罹患冠狀動脈疾病，4年前接受冠狀動脈繞道手術後，近期胸悶與放射性背痛明顯加劇，經向台中長安醫院心血管中心主任盧炯睿求診，查出冠狀動脈支架內再狹窄，合併高度鈣化缺血，經接受「IVL血管內震波碎石術」震碎鈣化組織，置放藥物支架，終結困擾多年的心頭之患。

⭐2025總回顧

盧炯睿提醒，冠狀動脈疾病屬於慢性疾病，即使完成支架置放或繞道手術，仍需長期規律服藥、控制危險因子並定期追蹤。若出現反覆胸悶、心悸或不明原因的長期背痛，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

回顧李女病史，李女曾置放藥物塗層支架，後因效果有限，轉往他院求醫，接受過冠狀動脈繞道手術，不料繞道血管後續仍發生阻塞，使心臟灌流再度仰賴原本已高度病變的冠狀動脈，形成結構複雜且風險較高的臨床情境。

盧炯睿指出，評估患者多次介入治療後仍反覆狹窄，且合併嚴重鈣化的支架內再狹窄病灶，若僅使用傳統高壓球囊，容易出現擴張不足，甚至增加血管剝離或破裂的風險，因此在完整評估患者病史與血管條件後，醫療團隊選擇導入「IVL 血管內震波碎石術」。

該技術透過低能量、精準控制的震波作用於血管壁內鈣化組織，破壞深層鈣化結構，使血管恢復順應性，進而協助後續支架的擴張與置放。

盧炯睿說明，IVL如「處理老舊水管內頑固水垢」，著重在於改變鈣化結構本身，以降低血管損傷風險並提升治療效果。但該技術並非適用於所有病人，仍需依個別病灶條件審慎評估。

手術 風險 患者

延伸閱讀

幾乎沒調整飲食！醫師靠「5分鐘懶人操」一年瘦15公斤、脂肪肝也消失了

又逆轉！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」部分再審無罪變6年刑

吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化

流行音樂天后泰勒絲最愛 研究證實酸種麵包有益血壓、腸道健康

相關新聞

影／冷氣團發威！太平山下起冰霰「好像剉冰屑屑」 上百遊客追雪

冷氣團發威，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，今天清晨下起冰霰，形成銀白世界，美景吸引上百位遊客追雪，有遊客全家人正好入園...

冷氣團發威合歡山清晨降冰霰！追雪族守夜等薄冰驚喜

低溫搭配水氣，合歡山今天清晨6點多降下間歇冰霰，雖未有明顯降雪，在武嶺徹夜停放車輛的引擎蓋與擋風玻璃已覆上一層薄冰。許多...

入冬最強冷氣團發威 玉山北峰今晨降瑞雪

今年入冬第二波大陸冷氣團影響，為入冬以來冷空氣強度最強。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時28分至6時38分降雪，未完...

全台冷颼颼 冷氣團今晨達最強 颱風論壇曝至少凍到這時

大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨冷氣團達到最強時刻，全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度，本...

入冬最強冷氣團來了 吳德榮：北台灣整天濕冷 合歡山可能零星飄雪

今晨平地最低氣溫為新北石碇10.1度，其次是桃園楊梅10.3度、新竹關西10.9度，各地區平地最低氣溫約在10至13度。...

新北石碇10.1度低溫 4縣市大雨特報 2縣市「非常寒冷」

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。