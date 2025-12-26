冷氣團+高濕度 高山陸續傳雪訊 專家指還沒冷完：今晚相當有寒意

大陸冷氣團正在影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，配合較明顯的高濕度環境，今天清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇的10.1度，中北部、東北部空曠地區有大範圍10至12度低溫出現的情況。

台北站最低溫則是出現在昨天傍晚的13.1度，吳聖宇說，後續維持在14度上下游走，這種下探低點後穩定在低點徘徊的型態，是冷空氣強且持續的特徵，跟清晨短暫低溫的輻射冷卻型態不同。往往需要有深厚的中高層槽線配合，冷空氣南下幅度足夠大，再加上濕度、風速等其他條件配合才有辦法出現。

吳聖宇說，目前中高層槽線已經大致通過台灣以北繼續往東擺動，日韓一帶深受其影響，根據預報今天日本海沿岸將有大雪、暴風雪出現，這波槽線往南擺動也把長江流域的雲雨帶壓到台灣上空來，昨天在北部、東北部、東部已經下了一整天的雨，晚間以後雲雨帶更往南移動，雖然中南部平地沒有下什麼雨，但是高山陸續傳出雪訊，包括玉山、武嶺等地都有降雪或冰霰出現，大致在3000公尺或以上，符合先前的預期情況。

今天底層大陸高壓中心位於長江下游，持續帶來冷空氣，吳聖宇表示，加上各地雲層多，濕度較高，溫度還是偏低的情況，甚至比昨天更冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫預報只有14至16度，中部及花東地區高溫預報也只有17至19度，南部高溫19至21度。

今晚到明天清晨還有一次低溫發生的機會，吳聖宇表示，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區低溫10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，還是相當有寒意的一個夜晚。由於雲量預報似乎還是有點多，今晚到明晨可能還沒有太明顯的輻射冷卻作用。

吳聖宇表示，明天白天冷高壓中心逐漸東移出海，但是預報來看大陸華北會有另一個小高壓（一小股冷空氣）再遞補下來，因此冷氣團還沒有太明顯的變性，溫度雖然回升不過幅度並不大，北部、東北部白天高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至22度，南部高溫22至25度左右，北台灣仍是比較明顯感覺偏涼偏冷。

明晚到周日清晨因為雲量開始減少，吳聖宇表示，可能要注意輻射冷卻作用開始加入的情況，尤其是西半部區域，預報中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫仍可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區仍可能降到14度或以下，仍然是溫度比較低的情況，特別是有輻射冷卻出現的地方。

吳聖宇表示，周日整個地面高壓東移會比較明顯，冷氣團變性減弱的幅度也會加大，北部、東北部白天高溫將逐漸回升到20至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部應該有機會超過25度以上，北台灣還是有些偏涼，其他地方會逐漸溫暖起來。

周日夜晚到下周一清晨，在中北部、東北部都市地區低溫14至17度，空曠地區可能降到12至14度間，吳聖宇表示，仍要注意輻射冷卻低溫出現的機會，南部及花東都市地區低溫維持在16至18度，空曠地區低溫14至16度。

天氣方面，他說，今天台灣附近仍在中高層雲雨帶影響之下，只是因為較乾空氣的滲入，看起來雲層是多的，但是水氣有逐漸在減少，各地雲量多，降雨仍是在北部、東半部相對明顯一些。慢慢有空檔，雨量也減少。中南部則是以多雲或陰天的天氣為主，偶有局部小雨或飄雨。

山區降雨的機會較高，吳聖宇表示，仍持續會有固態降水如冰霰、雪的情況出現，上山看雪注意交通管制的情況，注意安全。

明天北部、東半部預報上仍持續有短暫陣雨，但是吳聖宇表示，下半天到晚間降雨有愈來愈少的趨勢，中南部則是雲量也會慢慢減少下來，下半天之後可能有陽光開始露臉的機會。高山地區出現冰霰或雪的機會也將下降許多。

周日整體天氣會更好一些，他說，東半部預報上仍有些短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣為主，配合溫度的回升，應該是比較適合外出的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦