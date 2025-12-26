58歲男耶誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑。圖／亞大醫院提供
台中58歲男耶誕夜與女友嘗試解鎖「女上男下」新姿勢，結果突然聽到「啪」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色，誤以為拉傷，直到隔天起床驚見變「紫茄子」緊急就醫，經醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，接受修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說明，該名男子因女方動作過度激烈，聽見一聲清脆聲響，隨後勃起瞬間消退，由於當下疼痛不明顯，他誤以為只是短暫拉傷，並未立即就醫。直到隔天清晨，發現陰莖明顯腫脹，如茄子一般被嚇到，趕緊就醫，發現竟然是「陰莖骨折」了。

邱鴻傑指出，陰莖「骨折」其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位；有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯，延誤黃金治療時機，「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

該名男子就醫後，亞大醫院醫療團隊評估後立即安排手術，醫師先處理外部包皮以完整暴露受傷部位，接著找出白膜破裂位置與出血點，再將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合修補，避免日後出現彎曲或勃起障礙，由於受傷後24小時內便接受手術，多數患者可恢復正常性功能。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少，因此，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應盡速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

