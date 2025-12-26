影／冷氣團發威！太平山下起冰霰「好像剉冰屑屑」 上百遊客追雪

冷氣團發威，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，今天清晨下起冰霰，形成銀白世界，美景吸引上百位遊客追雪，有遊客全家人正好入園遊玩，幸運遇到下冰霰，非常興奮；太平山莊提醒，若民眾上山，務必注意保暖及道路濕滑。

太平山莊經理阮名揚說，大陸冷氣團影響，山區氣溫低，加上下起毛毛細雨，在清晨6時30分間歇性下起冰霰，目前上山氣溫約攝氏一度。

有遊客昨天到太平山遊玩，入住太平山莊，今晨看到下冰霰，直說「好像剉冰屑屑」，雖然很冷仍然覺得很興奮，下次還想再來。

阮名揚表示，目前園區聯外道路宜專一線8.5公里處正施工整治邊坡，有交通管制，調整為每天上午7時30分開園，截至上午9時已有超過百人入園，提醒民眾若要上山追雪，一定要穿著保暖衣物，且上山道路濕滑，行走時要注意安全。 冷氣團發威，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，今天清晨下起冰霰。圖／林業署宜蘭分署提供 冷氣團發威，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，今天清晨下起冰霰。圖／林業署宜蘭分署提供

