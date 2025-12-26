冷氣團發威合歡山清晨降冰霰！追雪族守夜等薄冰驚喜

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，停放松雪樓車輛車頂都覆蓋一層薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，停放松雪樓車輛車頂都覆蓋一層薄冰。圖／林保署南投分署提供

低溫搭配水氣，合歡山今天清晨6點多降下間歇冰霰，雖未有明顯降雪，在武嶺徹夜停放車輛的引擎蓋與擋風玻璃已覆上一層薄冰。許多「追雪族」連夜在山區守候多時，天未亮便拍下冰霰瞬間，直呼「終於等到了」。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也寒冷。新北及宜蘭局部地區仍有攝氏10度左右或以下的低溫發生機率，並亮起橙色燈號，提醒民眾留意保暖。

省道台14甲線3千公尺以上高海拔路段，有降雪、冰霰及路面結冰風險，公路單位為維護用路安全，昨晚自18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段預警封閉。交通部公路局中區養護工程分局今晨派員巡查路況，確認正常後於上午7時解除管制、恢復通行。

公路單位提醒，合歡山區天氣變化迅速，若遇路面結冰或能見度不佳，將視現況機動調整交通管制。呼籲用路人小心駕駛，遵循沿線交維提醒，賞雪之餘也要確保行車安全。

合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨降下間歇冰霰，松雪樓附近地面覆蓋薄冰。圖／林保署南投分署提供

