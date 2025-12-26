入冬最強冷氣團發威 玉山北峰今晨降瑞雪

今年入冬第二波大陸冷氣團影響，為入冬以來冷空氣強度最強。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。根據中央氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口測站的零下5.5度，其次是玉山測站零下4.7度低溫。

中央氣象署表示，昨晚到今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些。今天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

玉山今已降雪，氣象署說，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

大陸冷氣團影響，新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。氣象署發布低溫特報，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號：寒冷）。玉山北峰今晨降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。圖／中央氣象署提供

