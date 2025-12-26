北市聯醫揭兒童肥胖2原因 社會局：將納觀察指標

台北市立聯合醫院花10年追蹤7410名7歲以下學齡前兒童，研究發現社經弱勢與幼童近視恐提高肥胖機率。北市社會局表示，未來可將此納入觀察指標，留意兒少關懷據點等處孩子飲食狀況；衛生局說，每年整合性社區篩檢服務讓家長掌握兒童健康。

北市聯醫「家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響」研究顯示，低收入家庭兒童過重或肥胖風險比非低收入家庭高出44%，研究團隊推測可能因素包含健康飲食選擇及家庭共享用餐時間受限、運動與戶外活動不足、就寢時間不規律和家長壓力與時間限制，以及健康教育與醫療資源不足等。

研究指出，與中高收入家庭兒童相比，低收入家庭的兒童的肥胖風險較高，而相較母親為外籍或本國籍也有同樣的結果。小兒科主治醫師王培瑋分析，台灣的跨國婚姻家庭通常具有較低的社會經濟地位，其中外籍母親的教育程度較低，且在生活方式與語言適應上面臨挑戰。

社會局長姚淑文認為，該研究提醒社會局，可更加關注低收孩童的健康狀況，並納入觀察指標。未來將提醒幼兒園、兒少關懷據點、社福中心、兒童福利服務中心，留意體重是否明顯不同於同齡孩子，甚至了解平時飲食有無特殊狀況，並提供家長與孩童更多營養和餐食的諮詢服務與照顧。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，衛生局提供北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務，檢查項目包括體重、體位判斷，讓家長掌握兒童健康，持續結合教育局辦理健康飲食及身體活動，降低兒童肥胖。

林雪蘭也提到，教育局推動「健康促進學校實施計畫」加強中小學生健康體位自主管理，提供正確學童飲食、運動；不只輔導體位過重及肥胖學童，加強關注體重過輕學生，加強學校與家庭合作

