實實在在的大陸冷氣團影響 鄭明典：台北站維持14度以下 是要提醒重點

「實實在在的大陸冷氣團影響」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北站氣溫維持在14度以下，這是概念上實在的大陸冷氣團強度。

鄭明典表示，台北站能維持這樣的溫度狀態，其它地方也應該很有低溫的感覺，這才是「大陸冷氣團影響」要提醒的重點。

大陸冷氣團影響，新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。氣象署發布低溫特報，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號：寒冷）。

氣象署表示，昨晚到今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些。今天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

商品推薦