入冬最強冷氣團來了 吳德榮：北台灣整天濕冷 合歡山可能零星飄雪

今晨平地最低氣溫為新北石碇10.1度，其次是桃園楊梅10.3度、新竹關西10.9度，各地區平地最低氣溫約在10至13度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合大陸冷氣團定義，且為入冬以來最強。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。吳德榮表示，今晨各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。

今、明兩天大陸冷氣團影響，吳德榮表示，北部、東半部有局部短暫雨，今天北台灣整天濕冷，明天氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明兩天平地最低氣溫仍在10度左右；今天北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。

至於高山有無降雪機率，他說，今、明兩天雪（零度）線的高度，約在3000公尺左右，所以包括合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今天2000公尺左右高山，例如太平山等的氣溫，接近零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，是否伴隨零星飄雪則可遇不可求。

吳德榮表示，周日季風漸轉乾，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一東北季風減弱，天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二至下周四東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

