暖冬下定論太早 粉專舉例打臉：霸王寒流前 是近10年數一數二熱的12月
這波大陸冷氣團昨天下午輕鬆達標。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3000公尺以上、且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側，均有下雪或雨夾雪的機會。山區天候惡劣，做好準備再衝。
⭐2025總回顧
前幾天暖洋洋，今年冬天不見了？「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，現在就宣告真的太早了，過完1月再來討論。例如2016年1月霸王寒流，在之前可是近10年來數一數二熱的12月。更何況預報看來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言