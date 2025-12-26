暖冬下定論太早 粉專舉例打臉：霸王寒流前 是近10年數一數二熱的12月

這波大陸冷氣團昨天下午輕鬆達標。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3000公尺以上、且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側，均有下雪或雨夾雪的機會。山區天候惡劣，做好準備再衝。

前幾天暖洋洋，今年冬天不見了？「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，現在就宣告真的太早了，過完1月再來討論。例如2016年1月霸王寒流，在之前可是近10年來數一數二熱的12月。更何況預報看來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

