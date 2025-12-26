新北石碇10.1度低溫 4縣市大雨特報 2縣市「非常寒冷」

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

大陸冷氣團影響，新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。氣象署發布低溫特報，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號：寒冷）。

氣象署表示，昨晚到今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些。今天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

明天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，明天中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

周日、下周一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

下周四是元旦，氣象署說，下周二至下周四東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五起東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日清晨、下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。 東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供

商品推薦