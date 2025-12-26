聽新聞
0:00 / 0:00

新北石碇10.1度低溫 4縣市大雨特報 2縣市「非常寒冷」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大陸冷氣團影響，水氣增多，周末漸回溫。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團影響，水氣增多，周末漸回溫。圖／中央氣象署提供

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

⭐2025總回顧

大陸冷氣團影響，新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。氣象署發布低溫特報，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號：寒冷）。

氣象署表示，昨晚到今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些。今天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

明天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，明天中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

周日、下周一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

下周四是元旦，氣象署說，下周二至下周四東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五起東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日清晨、下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供

宜蘭 冷氣團

延伸閱讀

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

冷氣團發威急轉濕冷 高山賞雪機率大 東北季風擾跨年元旦大台北恐降雨

冷氣團強襲全台大降溫 北部、宜蘭2千公尺山區就可能降雪 這天才回暖

台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

相關新聞

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為...

台鐵漲票價、服務沒跟上 專家：優化設備最迫切

台鐵今年六月調漲票價，客運收入增加，然而行車異常事件仍頻傳，準點率也有待提升，引發關注。學者直言，票價調漲後，運量增加、...

冷眼集／「差不多就好」 台鐵改革未落實第一線

台鐵公司化即將屆滿兩年，原本被寄予厚望的安全改革，至今仍未交出令人信服的成績單。對多數民眾而言，最有感的改變不是安全提升...

新北石碇10.1度低溫 4縣市大雨特報 2縣市「非常寒冷」

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

暖冬下定論太早 粉專舉例打臉：霸王寒流前 是近10年數一數二熱的12月

這波大陸冷氣團昨天下午輕鬆達標。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3000...

營造商提解約 雪山三六九山莊重建喊停

位處海拔三一五○公尺，也是攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊，雪霸國家公園於兩年前重建，原本明年中啟用，但近日爆出營造商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。