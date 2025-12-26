聽新聞
「打一半」保護力不夠 HPV疫苗2劑才有完整保護

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北報導

ＨＰＶ疫苗是目前已知除了Ｂ型肝炎疫苗外，第二支能預防病毒性癌症的疫苗。今年九月國中男女都是ＨＰＶ疫苗公費接種對象，第二劑預計明年二月下學期開學後起跑，台大醫院副院長婁培人擔心，臨床上第二劑施打率會比第一劑較低一點，但實際上，要完整接種完才能形成長效保護力。

美國二○二四年青少年ＨＰＶ疫苗接種調查顯示，約七成八接種了至少一劑ＨＰＶ疫苗，但完成接種者僅約六成，第一劑與完整接種率之間明顯有落差。專家們也憂心，國中生第二劑ＨＰＶ疫苗接種率會更低，尤其男性部分今年第一次接種，家長們對疫苗仍不夠了解，會影響到接種率。

台大醫院小兒感染科兼任主治醫師李秉穎解釋，第二劑疫苗施打率往往較低的原因，可能是因為遺忘、惰性、感冒等生理不適因素，未來若學生因生病等原因錯過，各縣市政府可提供類似流感疫苗的措施，發放疫苗接種通知書，讓學生可以隨時去合約院所補打。

另外，也有人認為：「打完一劑是不是就夠了？」對此，李秉穎強調，只打一劑ＨＰＶ疫苗產生的抗體濃度一定會比兩劑來得低，保護力持續時間也會有差異，政府推出這麼好的政策，國中男女就應該要打完第二劑，才有完整保護。

婁培人指出，若以早期的ＨＰＶ四價疫苗臨床研究數據顯示，九歲到十五歲打完兩劑的保護力非常長，已追蹤十到十五年，仍有八到九成以上的接種者，血液中仍可測得有保護作用的抗體。

部分人擔心青少年過早打疫苗，幾年後保護效力會失效，屆時需要重打。實際上，最初研究顯示ＨＰＶ疫苗的保護期可達十餘年。李秉穎解釋，保護力之所以能長期維持，可能是因為接種疫苗後，人們仍在自然界中接觸到ＨＰＶ病毒，使得免疫記憶不斷增強。

