首納公費對象 男生HPV疫苗接種率落後

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北報導
台灣今年首將國中男生納入HPV疫苗公費接種對象。圖／聯合報系資料照片
台灣今年首度將國中男生納入ＨＰＶ疫苗公費接種對象，據最新統計，男生施打率約七成九，女生為九成一。台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大醫院小兒感染科兼任主治醫師李秉穎解釋，男生接種率低，有幾個原因，其一是認為還沒有性行為不用接種，其二是認為ＨＰＶ疫苗是子宮頸癌疫苗，僅針對女性疾病，實際上，打疫苗的目的是在防止慢性感染，減少致癌的機會。

台大醫院副院長婁培人認為，國中男女接種<a href='/search/tagging/2/HPV' rel='HPV' data-rel='/2/220765' class='tag'><strong>HPV</strong></a>疫苗須兩劑才具長期保護力。記者曾原信／攝影
很多人仍以為ＨＰＶ疫苗等同於子宮頸癌疫苗，但科學證據已證實人類乳突病毒ＨＰＶ會引起多種癌症，台大醫院副院長婁培人指出，ＨＰＶ不僅會引起子宮頸癌，對男生而言，也可能引發頭頸癌和肛門附近的癌症。

男女都保護 飛沫也會傳染

ＨＰＶ疫苗可預防性病尖頭濕疣，另對陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等ＨＰＶ相關癌症也有保護效果。由於對男女都有保護作用，國健署今年公費疫苗接種對象擴及國中男生，提供完整兩劑接種。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，HPV疫苗也能預防外陰癌等多種癌症。記者許正宏／攝影
但從最新的數據看來，第一劑男生的接種率不及國健署自訂的八成，李秉穎認為，除了誤認疫苗只保護女性外，許多人會困惑：「我還沒有性行為，為什麼現在就要打ＨＰＶ疫苗？」李秉穎澄清，雖然性行為是ＨＰＶ最常見的傳染途徑，但也可能透過飛沫等其他途徑傳染，美國曾經研究發現，約一、二成的成人唾液中可驗到ＨＰＶ的ＤＮＡ。

李秉穎提及，曾有文獻報告特殊案例，有個案的耳朵長菜花，原來是帶原者在他人耳邊近距離說話時，口水可能會噴濺到對方的耳朵上，若耳朵有傷口，病毒就有機會鑽入皮膚細胞內造成感染。

「過去台大醫院也曾發生數個月大的小嬰兒在屁股長菜花的案例，讓醫療團隊百思不解，後來推論有可能是大人在替嬰兒換尿布時，父母其一是帶原者，講話時帶有人類乳突病毒的飛沫，就透過嬰兒的尿布疹傷口而感染」，李秉穎分享曾遇過的特殊案例。

另外，李秉穎也發現在文獻上曾有研究，是針對割包皮手術的小男生進行檢測，結果發現，在包皮組織中，可以測到ＨＰＶ的ＤＮＡ。李秉穎指出，ＨＰＶ主要傳染途徑是以性行為為主，但也有可能透過飛沫等其他途徑感染。

婁培人指出，國外口咽癌患者八成因ＨＰＶ感染，台灣約三到五成，此外，台灣一項針對二十至六十歲成人的最新研究顯示，男性的口腔ＨＰＶ感染率略高於女性，且感染者中有超過一半帶有可能引發口咽癌的高風險型病毒。

臨床上也觀察到，因ＨＰＶ感染的口咽癌患者，特徵多半較年輕、從事白領工作、社經地位較高。分析台灣病例後發現，由ＨＰＶ引起的口咽癌治療反應、存活率通常也較高。

九到十四歲 接種效果最佳

兩位專家皆認為，打疫苗的目的就是預防慢性感染，減少致癌的機會。李秉穎指出，約九成人可自然將病毒清除，然而部分民眾的基因所引起的免疫反應不理想，造成病毒潛伏身體裡，一旦病毒潛伏在細胞內造成慢性感染，此時施打疫苗已無效了，因此在十五歲以前施打可預防慢性感染。

婁培人也認為，由於年輕人產生抗體的能力較好，以及在未接觸到病毒前接種疫苗預防效力最高，因此，九到十四歲族群打疫苗效果是最好的。

