冷眼集／「差不多就好」 台鐵改革未落實第一線
台鐵公司化即將屆滿兩年，原本被寄予厚望的安全改革，至今仍未交出令人信服的成績單。對多數民眾而言，最有感的改變不是安全提升，也不是準點改善，而是票價調漲。然而，票價上去了，服務品質卻未同步跟進，列車誤點與事故仍頻繁上演，改革節奏顯然過慢。
⭐2025總回顧
近來，台鐵數度發生因電力設備故障，導致列車大誤點的情況，部分班次延誤甚至超過一百分鐘，「快車變慢車」成為乘客無奈的日常。準點率原本就是鐵路運輸的基本指標，也是旅客滿意度的來源，卻在公司化後仍無法穩定，顯示系統性問題並未真正解決。
再者，安全問題更是台鐵長年難解的痛點。攤開今年紀錄，僅調車事故就已發生逾廿起，甚至還有調車員在執勤時遭貨物列車撞擊身亡的憾事，且不少調車事故肇因都是因為人員疏忽、不遵守標準作業流程所致。台鐵或許可以強調近年未發生重大死傷事故，但若低級錯誤一再發生，終究只是僥倖，而非真正的安全提升。
回顧公司化這兩年，台鐵過去「差不多就好」的心態，仍在第一線運作中反覆出現。儘管董事長鄭光遠上任後，試圖引進高鐵式的管理邏輯，強調制度、紀律與標準化流程。然而，改革若僅只是停留在理念層次，未實際落實第一線，再多指令、宣示，都枉然。
台鐵今年已經調漲票價，二○二七年還可能再調漲，面對民眾期待的服務品質卻是有待加強，若想替台鐵爭取更多經費及資源，鄭光遠應加快優化設備、增加人力、強化員工訓練、建立內部安全文化的腳步。
否則若票價調漲與員工待遇調整可以迅速完成，安全投資、設備更新卻進展緩慢，改革重心顯然失衡，也難以回應社會大眾對台鐵最基本的期待。
