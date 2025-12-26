台鐵漲票價、服務沒跟上 專家：優化設備最迫切
台鐵今年六月調漲票價，客運收入增加，然而行車異常事件仍頻傳，準點率也有待提升，引發關注。學者直言，票價調漲後，運量增加、收入成長，但服務品質卻沒跟上，呼籲台鐵應把收入盡快挹注在迫切改善的基礎設備上。
台灣鐵道暨國土學會表示，台鐵改革的進度，需要建立明確的ＫＰＩ，例如準點率、旅客滿意度、員工滿意度、事故發生率等指標，逐步改善，且應運用公司化優勢，參照其他民間企業管理模式優點，讓董事長、董事會跟專業經理人依據這些指標去治理公司，對上級單位與全民負責。
消基會交通組召集人李克聰表示，台鐵公司化將滿兩年，在票價調漲、運量又持續增加下，服務品質也應提高，但台鐵仍不時發生電車線、集電弓毀損，或是調車、停車不當事故等，進而導致列車誤點情況，建議台鐵公司應把票匭收入挹注在迫切改善的設備上。
李克聰指出，台鐵車種太多元，如今又買了新車，在舊有車輛尚未汰換的情況下，維修、設備折損都是一大挑戰，像是軌道設備就是其中迫切優化的設備，在多元車種運行的情況下，軌道也較易受損，台鐵應盡快編列預算改善。
除設備改善外，人力不足及員工訓練也是一大問題。台大土木工程學教授廖慶隆表示，台鐵一口氣引進大批新車，車種太多、加上駕駛對於新車的熟練度還不夠，進而導致調車事故頻傳的情況，但這也凸顯台鐵人員不足的問題，過往可能需要訓練三個月，現在二個月就趕鴨子上架，建議台鐵優化工作環境、增加員工福利，才能吸引更多員工願意投入台鐵工作，此外，相關系統操作等員工訓練ＳＯＰ也要清楚標示出來。
淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄則認為，相比其他國營事業或相關軌道企業，台鐵公司提供的薪資及福利較不具競爭力，員工還要承受社會廣大壓力，建議台鐵應盡快增加員工福利；但也觀察到，面對頻繁出現人為疏失，台鐵有意加嚴員工管理，像是在駕駛室裝設監視器，對員工會產生很大影響。
