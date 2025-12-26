聽新聞
0:00 / 0:00

丑劇經典 斯拉法「下雪了」明年6月登台

聯合報／ 本報訊
全球巡演超過30年的世界級經典巨作丑劇大師——斯拉法「下雪了」將於明年6月再度來台演出。圖／聯合數位文創提供。
全球巡演超過30年的世界級經典巨作丑劇大師——斯拉法「下雪了」將於明年6月再度來台演出。圖／聯合數位文創提供。

丑劇大師斯拉法・帕拉尼被譽為「世界最偉大小丑」，其世界級經典巨作「下雪了」（Slava's SnowShow）明年六月將來台演出，並首度開展台北台中高雄三地巡演，今天中午十二時於udn售票網準時開賣，早鳥限時最低優惠八八折起。

⭐2025總回顧

「下雪了」自一九九三年首演以來已巡演超過卅年，足跡遍及歐洲、美洲、亞洲等四十多個國家、上百座城市，演出場次突破上萬場。該劇以毫無冷場的驚奇舞台特效、生動有趣的小丑表演與充滿哲思的劇情，打破年齡、文化與世代的藩籬，在世界各地收獲絕佳好評，更獲得奧利佛獎「最佳娛樂節目獎」、百老匯戲劇桌獎「獨特戲劇體驗獎」等超過廿項戲劇大獎的肯定。

詳細購票資訊請上官方網站，或電洽客服專線02-26491688。

舞台 台北 台中 高雄

延伸閱讀

化身行走費洛蒙　温昇豪直球問安心亞：那晚我表現好嗎

60年一遇赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧「火太旺」恐遭壓榨、身體出狀況

體脂僅8%不科學 古程丰新歌MV邀來好友潘胤傑大秀身材

吳申梅全說了！洩嫁富商總裁Eric私下真實狀況

相關新聞

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為...

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天全台有雨，尤其迎風面有大雨機率，周六冷...

健康主題館／6類天然營養素 助你一夜好眠

失眠雖然不是什麼大毛病，但長時間睡不好，會讓人精神無法集中、情緒暴躁，那種明明身體疲憊到極點，腦海卻像跑馬燈般無法停歇的...

「打一半」保護力不夠 HPV疫苗2劑才有完整保護

ＨＰＶ疫苗是目前已知除了Ｂ型肝炎疫苗外，第二支能預防病毒性癌症的疫苗。今年九月國中男女都是ＨＰＶ疫苗公費接種對象，第二劑...

首納公費對象 男生HPV疫苗接種率落後

台灣今年首度將國中男生納入ＨＰＶ疫苗公費接種對象，據最新統計，男生施打率約七成九，女生為九成一。台灣疫苗推動協會榮譽理事...

駕駛室裝監視器 台鐵已啟用、高鐵未定案

台鐵今年截至七月，發生八起停車不當事件，高鐵也在今年四月發生通車十八年來首起過站不停疏失，雙鐵駕駛訓練及管制引發關注，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。