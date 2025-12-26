聽新聞
0:00 / 0:00
丑劇經典 斯拉法「下雪了」明年6月登台
丑劇大師斯拉法・帕拉尼被譽為「世界最偉大小丑」，其世界級經典巨作「下雪了」（Slava's SnowShow）明年六月將來台演出，並首度開展台北、台中、高雄三地巡演，今天中午十二時於udn售票網準時開賣，早鳥限時最低優惠八八折起。
⭐2025總回顧
「下雪了」自一九九三年首演以來已巡演超過卅年，足跡遍及歐洲、美洲、亞洲等四十多個國家、上百座城市，演出場次突破上萬場。該劇以毫無冷場的驚奇舞台特效、生動有趣的小丑表演與充滿哲思的劇情，打破年齡、文化與世代的藩籬，在世界各地收獲絕佳好評，更獲得奧利佛獎「最佳娛樂節目獎」、百老匯戲劇桌獎「獨特戲劇體驗獎」等超過廿項戲劇大獎的肯定。
詳細購票資訊請上官方網站，或電洽客服專線02-26491688。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言