企業憂過勞風險…彈性育嬰假 不放寬加班上限

勞動部「育嬰留職停薪彈性化方案」將於明年元旦上路，新制允許受僱者在最多兩年的育嬰留職停薪中，有卅天能以「單日」方式申請。但原訂放寬職務代理人每日最高十二小時的加班時數上限，因企業擔心恐有過勞風險，決定取消推動，改以合理調配加班工時因應。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，現行「育嬰留職停薪實施辦法」規定，子女未滿三歲的父母可請育嬰假，最長可請兩年，一次最少要請卅天以上，六個月以下的短期請假，在期限內最多只能兩次。新制上路後，開放受僱者在兩年育嬰期間，可「以日申請」；另外每年七天的家庭照顧假，可「以小時申請」。

據了解，去年彈性育嬰假試辦期間，有雇主反映擔心人力調度，勞動部原研議以勞基法卅二條第四項天災、事變或突發事件，開放職務代理人延長工時，打破工時十二個小時上限。

然而此舉不僅引發勞團不滿，質疑這增加其他同事負擔，變相讓請育嬰留停的人有壓力，雇主也憂心會引發過勞風險，反而增加職災風險。

黃琦雅表示，近幾個月跟加盟連鎖協會與小微企業、美容業者等座談，業者擔心放寬加班上限，恐增加員工過勞風險，經討論後，認為現行加班時數應可彈性因應。

此外，為鼓勵業者創造友善職場環境，從明年起，只要卅人以下企業讓勞工請一日育嬰留停假，政府將補助一千元獎勵金。

