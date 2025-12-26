聽新聞
山屋施工挑戰大 環保生態、建材運輸都是難題

聯合報／ 記者江良誠賴香珊鄭朝陽／連線報導
三六九山莊是山友攻頂雪山主峰前、後入住的重要山屋。圖／聯合報系資料照片
三六九山莊是山友攻頂雪山主峰前、後入住的重要山屋。圖／聯合報系資料照片

台灣高山山屋重建難度高，不僅施工困難還要兼顧環保生態，尤其建材運輸無路可通，須採人力搬運或軌道、直升機運補，花費昂貴之外，也容易爆發施工糾紛，之前二○一○年重建的玉山排雲山莊，也因施工經費暴增四倍多，業主與包商雙方對簿公堂十多年，官司仍在台中高分院重審中。

玉山的排雲山莊重建也遇廠商履約爭議。玉山國家公園管理處在二○一○年底重建，由三聯發工程公司以三千八百四十萬元得標，但約定工程總價依實作數量結算，不受契約總價限制。但隔年工程做到一半，三聯發請求變更設計遭拒，完工後，三聯發認為實際工程款共一億六千多萬元，要求玉管處再付一億二千多萬元，也被玉管處拒絕，三聯發提告解決。

國家公園署副署長張維銓表示，避難山屋位於高山環境敏感區，施工許可取得不易，以三六九山莊為例，必須先向台中市府分別取得水質水量保護區野生動物保護區施工許可，也須經環境部同意；也要通過生態檢核計畫，監測並確保施工噪音不干擾野生動物。

熟悉工程的國家公園主管官員說，國際上的高山山屋工程幾乎都採直升機吊掛建材，連同人工背運的費用，占工程費約四成，比率相當高，可見工程艱難及昂貴。不過，以三六九山莊來說，德安航空退出高山吊掛市場，就找不到替代的直升機業者。

施工 環保 生態 人力 直升機 玉山 野生動物 保護區 噪音

