雪山三六九山莊施工波折多 一度因砍樹遭批

雪山三六九山莊重建發包迄今四年，過程一波多折，去年被指施工廠商為闢建運料軌道，大量砍伐林木，引起破壞雪山黑森林的批評，如今也僅完成臨時運輸軌道，還面臨解約窘境。山友認為缺工與制度限制是主因。

三六九山莊使用數十年，位居雪山主稜線的熱門停泊點，但床位有限、露天用餐、汙水及廁所問題嚴重，重建需求迫切。雪管處耗資上億元啟動重建，山友殷切企盼，但進度牛步，去年還爆出為了建運材軌道工程砍伐台灣冷杉的爭議，引起監委關注申請調查。

內政部國家公園署當時說明，運材軌道工程是因為山莊無路通行不得採行的運輸工法，才能把一六五○噸建材從海拔二千一百公尺的登山口運送上山。動工前勘察環境衝擊較小的路線，且沿步道開設，施工過程砍伐八○六株樹木，都留置現地供生物棲息。

雪管處指出，運輸軌道去年○四○三地震時受創，去年底才完工，運輸砂石上山，颱風、地震、嚴寒低溫等障礙都是施工挑戰；為加速施工，管理處研議用直升機運輸建材上山的可行性。

山岳嚮導江宇川分析，因為缺工及高山施工受地形、天候與勞基法限制，廠商投標意願降低，但也不排除有廠商藉施工緩慢要求追加預算的可能。

江宇川建議可比照林保署台東分署向陽山屋和嘉明湖避難山屋間步道修建模式，由山友協助材料運補，每人背一公斤砂石上山打造手作步道，山友參與意願高，也能紓緩運補壓力，也可研議讓外籍移工投入山屋興建，化解人力短缺。

