台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

聯合報／ 記者胡瑞玲邱瓊玉／台北報導
台鐵公司化即將屆滿兩年，儘管民眾僅對票價調漲「很有感」，準點率卻仍有待提升。記者黃義書／攝影
台鐵公司化即將屆滿兩年，儘管民眾僅對票價調漲「很有感」，準點率卻仍有待提升。記者黃義書／攝影

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為百分之九十四點二四，距離目標還差百分之三點二六；調車事故逾廿起，甚至還發生調車員遭撞致死意外。

交通部鐵道局強調，近來監理台鐵公司，發現事故大多屬於人為操作不當或疏失，以及養護檢修未落實，台鐵公司仍須持續加強人員訓練、規章程序檢討修訂，以及落實現場人員安全意識等工作。

凍漲卅年的台鐵票價，已於今年六月廿三日調漲，票價平均調漲百分之廿六點八，新票價台北至新左營最高為九七五元。如今台鐵公司化將滿兩年，統計今年一至十月，客運量達兩億一五一萬人，客運收入為一六五億一五六五萬五五○八元，較上年同期增加百分之十五點四七。

台鐵營運處長陳榮彬預估，票價調漲後，預估客運收入一年將增加四十七點一五億元，盈餘二點八七億元；貨運部分，預估收入將增加七點五八億元，盈餘四點五億元。客貨運兩者合計，一年將增加收入五十四點七三億元，盈餘約七點卅八億元。

台鐵副總經理劉雙火指出，明年現金流轉正後，公司可正向營運，但會計帳仍會負五十四點四六億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計二○二八年可轉虧為盈；另根據立法院規定，票價兩年要檢討一次，最快二○二七年年中，會再視營運成本，評估是否再調漲。

台鐵票價調漲後，客運收入增加，台鐵仍頻傳誤點、行車異常事件、調車事故、停車不當等情況。根據台鐵統計，今年截至九月，光是重大行車事故就有兩件、一般行車事故廿八件，行車異常則有六二九件。

其中以調車事故為例，今年至少發生超過廿起。十二月五日，更發生花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。

準點率方面，根據台鐵公司統計，去年受到地震、颱風等天災影響，準點率僅百分之九十三點一四，今年一至十月準點率雖然稍微提升至百分之九十四點二四，距離百分之九十七點五的目標還差百分之三點二六。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，調車員遭撞致死事件，調查報告本月底將出爐；為提高員工的安全性，已要求所有調車作業時，採「車動、人不動」作法，避免在車上移動，另也重新檢討調車場整體場域，避免調車作業事故再發生。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵在公司化過程中流失很多有經驗的人，而新進員工需要一定時間受訓，以培養相關能力。

鄭永祥說，鑑於近期很多事故多人為造成，人力問題更加凸顯，包含人力不足、人員訓練不夠、待遇不佳，新進員工錄取後又跑到待遇更好的國營事業，台鐵應改善人力不足、人員訓練及增加福利等作為。

