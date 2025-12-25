台日高中棒球賽 球迷低溫排隊

中信盃台日高中棒球對抗賽昨天於新莊棒球場展開為期三天賽事，台灣由今年黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工代表，迎戰來自日本甲子園參賽學校組成的北海道聯隊、九州聯隊。黑豹旗ＰＫ甲子園戲碼，從前天下午就有球迷不畏十四度低溫到場排隊，儘管天公不作美，晚場賽事因雨延後開打，兩隊球員主動協助吸水整理場地，展現黑豹旗及甲子園的棒球精神，獲得球迷滿堂喝采。

開幕典禮上，中華民國棒球協會常務理事高人傑表示，日本及台灣世界棒球排名前二，台日交流對亞洲棒球具指標意義，中華棒協理事長辜仲諒希望未來能將台日棒球交流經驗複製到更多亞洲國家，帶動亞洲基層棒球發展，其中犧牲小我完成大我、團結一致的精神，是台日共同擁有的棒球文化。

世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒剛從沙烏地阿拉伯返台，他指出，沙烏地阿拉伯希望發展運動觀光與娛樂產業，以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期盼與台灣合作，以台灣在世界棒壇的地位協助當地訓練各級棒球選手。沙烏地阿拉伯希望未來能參加更多國際棒球賽事，與ＷＢＳＣ擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平台。

本次賽事免費入場，場邊有中信兄弟應援團帶動氣氛，啦啦隊Passion Sisters更派出十六位女孩輪番上陣，為站上打擊區的每一位台日球員應援；明天也將有兄弟選手親赴現場，與球迷擊掌互動。

