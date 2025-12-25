頂新和德基金會 扶持社福團體
頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行」食公益捐助計畫至今協助超過六十五家次的社福團體維運，累積挹注經費支持超過三千五百萬元，總受惠人數達近三百八十萬人次。
⭐2025總回顧
今年第十一屆「食公益」捐助計畫共有十家公益團體獲選，申請類型包含職場培力、弱勢送餐、廚房設備更新及兒少廚藝培訓，基金會在創辦人魏應充的支持下，除了提供經費，也提供行銷資源和業師輔導資源協助，盼成為社福團體的自立加速器。
中華愛悅公益慈善發展協會理事長馮吉湘和夏月琴老師投入台東偏鄉教育將近十年，二○一四年「莿桐書屋」面臨營運危機時，夫妻倆毅然接下書屋重擔，即使初期面臨營運危機，仍堅持每周六天開班，並提供晚餐，對四十一位弱勢家庭孩子來說，書屋不僅提供課後輔導，更是他們的第二個家。
今年首次獲選的還包含台南市樂扶社會福利基金會，幫助台南、高雄地區六歲以上、十八歲以下，共計一百九十名弱勢孩童愛心早餐服務；中華長照協會的「關懷獨居長者照護計畫」，提供新北地區弱勢獨老餐食溫飽。
多次獲選的善慧恩社會慈善基金會，提出「逆境青少年夢想出發計畫」，結合證照訓練、助教制度、偏鄉教育與公益送愛等多元策略，提升青少年就業銜接力與自我效能。其他獲選的還有南投縣中寮鄉龍眼林福利協會、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會、彰化縣私立基督教喜樂保育院、台灣愛希望兒童關懷發展協會。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言