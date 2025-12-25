頂新和德基金會 扶持社福團體

頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行」食公益捐助計畫至今協助超過六十五家次的社福團體維運，累積挹注經費支持超過三千五百萬元，總受惠人數達近三百八十萬人次。

今年第十一屆「食公益」捐助計畫共有十家公益團體獲選，申請類型包含職場培力、弱勢送餐、廚房設備更新及兒少廚藝培訓，基金會在創辦人魏應充的支持下，除了提供經費，也提供行銷資源和業師輔導資源協助，盼成為社福團體的自立加速器。

中華愛悅公益慈善發展協會理事長馮吉湘和夏月琴老師投入台東偏鄉教育將近十年，二○一四年「莿桐書屋」面臨營運危機時，夫妻倆毅然接下書屋重擔，即使初期面臨營運危機，仍堅持每周六天開班，並提供晚餐，對四十一位弱勢家庭孩子來說，書屋不僅提供課後輔導，更是他們的第二個家。

今年首次獲選的還包含台南市樂扶社會福利基金會，幫助台南、高雄地區六歲以上、十八歲以下，共計一百九十名弱勢孩童愛心早餐服務；中華長照協會的「關懷獨居長者照護計畫」，提供新北地區弱勢獨老餐食溫飽。

多次獲選的善慧恩社會慈善基金會，提出「逆境青少年夢想出發計畫」，結合證照訓練、助教制度、偏鄉教育與公益送愛等多元策略，提升青少年就業銜接力與自我效能。其他獲選的還有南投縣中寮鄉龍眼林福利協會、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會、彰化縣私立基督教喜樂保育院、台灣愛希望兒童關懷發展協會。

