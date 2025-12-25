聽新聞
心血管疾病、腸胃問題、高血糖急症 3種病症年底就診高峰期

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，年末「甜食+酒精+熬夜」組合，恐釀腸胃與心血管急症。圖／123RF
醫師提醒，年末「甜食+酒精+熬夜」組合，恐釀腸胃與心血管急症。圖／123RF

歲末年終，臨床心血管疾病、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，新陳代謝科醫師林素菁表示，許多人在年末的生活作息大亂，因為聚餐機會變多了，過量攝取甜食和酒精，加上熬夜晚睡，導致胰島素失調、血壓升高以及心律不整等問題。

年末聚會多 甜食酒精不利健康

林素菁指出，年末這段時間，從聖誕聚會、跨年連假、公司尾牙等活動不斷，「甜食+酒精+熬夜」的組合正悄悄成為健康殺手。臨床統計，每年12月到隔年1月是心血管疾病、腸胃問題、高血糖急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是身體發炎、自律神經失調、心律不整等警訊。

甜食和酒精都會對身體造成負擔，加在一起容易引起脂肪肝、高尿酸、痛風及血糖問題，林素菁說，高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎；酒精則會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常等狀況，已有高血壓、心律不整病史者特別危險。

生活作息亂 恐累積多種慢性病

熬夜被視為「疾病之首」，不僅讓人疲累，還會使免疫系統失控，誘發慢性發炎。林素菁表示，剝奪睡眠時間，除了影響白天精神，也會讓身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接踵而至，長期恐累積成多種慢性病。

許多人在年末生活作息紊亂，小心可能引發心血管或消化系統發炎、缺血，甚至有潛在中風或心肌梗塞的徵兆。林素菁提醒，若出現心跳過快（>120次／分鐘）或明顯心悸、連續性胸悶或胸痛、劇烈上腹痛、黑便、嘔吐，或是持續頭暈、冒冷汗、站不穩等症狀，應立即就醫檢查，及早介入改善作息。

國健署自114年1月1日起，擴大成人預防保健服務，只要年滿30歲就可接受免費成人健檢。林素菁建議，有三高家族史、近期作息失調、壓力過大者，可另安排檢查項目，包括心血管、腸胃、肝膽、代謝及自律神經功能評估等。日常也要保持清淡飲食、充足睡眠、戒酒限糖，並適當排解壓力，為新年打好底子。

