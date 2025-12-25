聽新聞
健康你我他／年輕費心填平痘疤凹洞 年長體會健康才是財富
年少時如雨後春筍冒出的青春痘，在青澀的臉龐恣意肆虐，導致留下月球表面，讓青春的心靈留下了陰影，相較於別人俊俏且光滑的面容，痘疤凹洞讓我自慚形穢，變得內向而自卑，竟致羞於見人而口吃。
幾次追求女友失敗，讓我格外感謝妻的不嫌棄，願意下嫁予我。但面對職場和社交，我依然揮不去這道陰影，甚至被一位師長當眾說我字寫得不錯，只是長醜了點。從此，我踏上醫美復仇之路。
從最初的磨皮、果酸換膚、脈衝雷射、微針、PRP、皮秒到皮下植皮填補、打肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉提等，可謂是一頁血與淚交織的滄桑史，也算見證了近30年台灣醫美產業的發展歷程，時間金錢所費不貲，手術期間雖塗麻藥，卻依然疼得讓淚水潰堤，應了「愛水不怕流鼻水」。術後的護理和防曬，又是另一番煎熬與折磨。
醫美對我的痘疤凹洞是否有幫助？誠如醫師所說有燒香有保庇，有做就有效果，至少不會更差。我的膚色不黯沉了，凹洞撫平許多，畢竟年近花甲，身體的復原狀態不比年輕時，膠原蛋白再生效果也很有限。
隨著年齡增長，我的心態漸漸釋懷，能天生麗質自是美事一樁，適度的醫美，悅己樂人也不錯。當然，保有樂觀的心情和健康的身體，才是人生後半場最大的財富。
