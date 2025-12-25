聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／年輕費心填平痘疤凹洞 年長體會健康才是財富

聯合報／ 源源（高市苓雅）
能天生麗質自是美事一樁，適度的醫美，悅己樂人也不錯。保有樂觀的心情和健康的身體，才是人生後半場最大的財富。圖／源源提供
能天生麗質自是美事一樁，適度的醫美，悅己樂人也不錯。保有樂觀的心情和健康的身體，才是人生後半場最大的財富。圖／源源提供

年少時如雨後春筍冒出的青春痘，在青澀的臉龐恣意肆虐，導致留下月球表面，讓青春的心靈留下了陰影，相較於別人俊俏且光滑的面容，痘疤凹洞讓我自慚形穢，變得內向而自卑，竟致羞於見人而口吃。

⭐2025總回顧

幾次追求女友失敗，讓我格外感謝妻的不嫌棄，願意下嫁予我。但面對職場和社交，我依然揮不去這道陰影，甚至被一位師長當眾說我字寫得不錯，只是長醜了點。從此，我踏上醫美復仇之路。

從最初的磨皮、果酸換膚、脈衝雷射、微針、PRP、皮秒到皮下植皮填補、打肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉提等，可謂是一頁血與淚交織的滄桑史，也算見證了近30年台灣醫美產業的發展歷程，時間金錢所費不貲，手術期間雖塗麻藥，卻依然疼得讓淚水潰堤，應了「愛水不怕流鼻水」。術後的護理和防曬，又是另一番煎熬與折磨。

醫美對我的痘疤凹洞是否有幫助？誠如醫師所說有燒香有保庇，有做就有效果，至少不會更差。我的膚色不黯沉了，凹洞撫平許多，畢竟年近花甲，身體的復原狀態不比年輕時，膠原蛋白再生效果也很有限。

隨著年齡增長，我的心態漸漸釋懷，能天生麗質自是美事一樁，適度的醫美，悅己樂人也不錯。當然，保有樂觀的心情和健康的身體，才是人生後半場最大的財富。

醫美 陰影 青春 醫師 心靈 防曬

延伸閱讀

抽脂手術爆護理師動刀、醫師掛名 醫事司長：一看就是密醫將移送檢調

陳仙梅演女兒挨酸「塞了多少錢」 破天荒做醫美嘆「盡力了」

我做過的醫美／醫美一次就夠了 腹有詩書氣自華

露琺意醫美集團科研突破 BeautyAgent 宣布改寫生髮邏輯

相關新聞

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為...

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天全台有雨，尤其迎風面有大雨機率，周六冷...

健康主題館／6類天然營養素 助你一夜好眠

失眠雖然不是什麼大毛病，但長時間睡不好，會讓人精神無法集中、情緒暴躁，那種明明身體疲憊到極點，腦海卻像跑馬燈般無法停歇的...

「打一半」保護力不夠 HPV疫苗2劑才有完整保護

ＨＰＶ疫苗是目前已知除了Ｂ型肝炎疫苗外，第二支能預防病毒性癌症的疫苗。今年九月國中男女都是ＨＰＶ疫苗公費接種對象，第二劑...

首納公費對象 男生HPV疫苗接種率落後

台灣今年首度將國中男生納入ＨＰＶ疫苗公費接種對象，據最新統計，男生施打率約七成九，女生為九成一。台灣疫苗推動協會榮譽理事...

駕駛室裝監視器 台鐵已啟用、高鐵未定案

台鐵今年截至七月，發生八起停車不當事件，高鐵也在今年四月發生通車十八年來首起過站不停疏失，雙鐵駕駛訓練及管制引發關注，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。