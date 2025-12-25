聽新聞
115年1月徵文主題 我的元氣早餐

聯合報／ 本報訊

新的一年，從早餐啟動健康生活。「一日之計在於晨」，一份營養均衡的早餐，是喚醒大腦、補充活力的重要關鍵。吃得好，精神佳，能為一整天打下良好基礎，讓身心在早晨就站上最佳狀態。你是否有屬於自己的元氣早餐呢？歡迎分享你的早餐搭配與心得，一起在新的一年，用早餐開啟健康、充滿能量的每一天。

⭐2025總回顧

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，115年1月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、匯款銀行或郵局（請註明分行名稱）及帳號，以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

