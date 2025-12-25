聽新聞
0:00 / 0:00

非聽不可／心衰竭治療與聰明就醫 心衰竭的日常照護

聯合報／ 本報訊

主講：

台大醫院心臟血管內科醫師鄭人方

台大醫院護理部護理師汪佩儀

時間：115年1月8日(四)下午2時至4時

⭐2025總回顧

地點：台大醫院西址一東1樓第七講堂（台北市中正區常德街1號）

洽詢：02-2356-2114

台大醫院 心衰竭 醫師 護理師

延伸閱讀

慶祝行憲紀念日！憲政機關靜悄悄 司法、立法二院還快轉到元旦

北捷隨機殺人案蔣萬安代傷者找救命恩人 就是台大父女檔急診醫師

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

相關新聞

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為...

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天全台有雨，尤其迎風面有大雨機率，周六冷...

健康主題館／6類天然營養素 助你一夜好眠

失眠雖然不是什麼大毛病，但長時間睡不好，會讓人精神無法集中、情緒暴躁，那種明明身體疲憊到極點，腦海卻像跑馬燈般無法停歇的...

「打一半」保護力不夠 HPV疫苗2劑才有完整保護

ＨＰＶ疫苗是目前已知除了Ｂ型肝炎疫苗外，第二支能預防病毒性癌症的疫苗。今年九月國中男女都是ＨＰＶ疫苗公費接種對象，第二劑...

首納公費對象 男生HPV疫苗接種率落後

台灣今年首度將國中男生納入ＨＰＶ疫苗公費接種對象，據最新統計，男生施打率約七成九，女生為九成一。台灣疫苗推動協會榮譽理事...

駕駛室裝監視器 台鐵已啟用、高鐵未定案

台鐵今年截至七月，發生八起停車不當事件，高鐵也在今年四月發生通車十八年來首起過站不停疏失，雙鐵駕駛訓練及管制引發關注，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。