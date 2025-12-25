聯聚建設深化鄰里互動 中雍聖誕音樂會點亮暖心冬夜

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
聖誕市集提供手工熬製的熱紅酒、暖心黑糖歐蕾等熱飲與節慶小點心。記者宋健生/攝影
由聯聚文教基金會主辦的「聯聚中雍聖誕音樂會」溫馨登場，吸引超過2,000位民眾前來參與，逾150位師生共同演出，學童輪番獻唱節慶樂曲，讓新光三越、台中大遠百之間的「聯聚中雍大廈」廣場，成為台中七期備受矚目的聖誕風景。

聯聚建設總經理王于娟表示，活動不僅讓人們停下腳步共享美好的音樂時刻，也映照出聯聚建設友善鄰里、實踐生活美學的用心，使城市冬夜多了一份值得回味的溫暖記憶。

連續兩年舉辦的聯聚中雍聖誕音樂會，此次邀集明道普霖斯頓小學合唱團、惠文國小合唱團與台中少年兒童合唱團，超過150位師生共同參與。

學童接力詮釋多首經典聖誕曲目，並在合唱演繹中融入戲劇創意元素，純淨的童聲與生動的舞台呈現，吸引民眾紛紛駐足欣賞，許多觀眾隨著旋律搖擺、同聲合唱，在音樂引領下舉起手機閃光燈，於台下創造出點點星光，現場氣氛熱絡溫馨。

除了學童的音樂演出，「中雍大廈」廣場亦規劃充滿佳節氛圍的聖誕市集，提供手工熬製的熱紅酒、暖心黑糖歐蕾等熱飲與節慶小點心，使空氣中瀰漫著肉桂與焦糖的香氣，為冬夜增添暖意。活動現場，聖誕老公公驚喜現身發送紅綠氣球，搭配廣場大樟樹上懸掛的金色光球與優雅的巨型麋鹿燈飾，形塑出一處屬於台中的節慶場景。

有民眾表示，能在七期享受公開音樂活動相當難得，讓大人小孩都樂在其中，感受節慶的美好；也有觀眾分享，冬夜能夠在戶外喝上暖呼呼的熱飲，感受到聯聚的用心與人情味。

王于娟表示，社區和民眾對活動的正面回饋，是聯聚文教基金會持續舉辦聖誕音樂會最大的動力。聯聚期許能持續透過這樣的節慶活動，讓建築成為生活交流的節點，使社區連結自然發生，為城市累積更多生活的溫度。

她說，多年來，聯聚建設以建築為起點，持續推動將美學融入生活，將品牌精神延伸至生活場域中，更呼應聯聚文教基金會的理念—從生活美學、文化教育到城市永續，透過實際行動回應城市所需。

無論是捐贈課輔基金支持偏鄉合唱團，或是舉辦「聯聚城市稻田」、「理仁美感市集」等活動，為台中創造美好的城市生活，興建「童書之森」兒童圖書館等公共文化建設，讓企業的社會責任落實於社區與日常生活之中。

展望未來，聯聚建設將持續結合文化、建築與生活美學，推動更多人文活動，讓每一次相聚都成為值得珍藏的共感時刻，使城市不僅擁有建築之美，更滿載溫暖的人情溫度。

「聯聚中雍聖誕音樂會」溫馨登場，吸引超過2,000位民眾前來參與。業者提供
