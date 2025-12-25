今彩539第114311期 頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北25日電

今彩539第114311期開獎，中獎號碼14、18、28、36、39；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎166注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼932，壹獎51注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼9345，壹獎5注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539

