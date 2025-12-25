快訊

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度。記者林伯東／攝影
受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度。記者林伯東／攝影

受到大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天全台有雨，尤其迎風面有大雨機率，周六冷空氣減弱，但下周二又有另波東北季風南下，北東濕涼；針對跨年天氣，以台北為例，若想觀賞煙火，建議避開台北101西側。

賴欣國表示，明（26日）持續受到冷氣團影響，全台有雨，北部、東半部、恆春半島、中南部山區降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，中南部平地也會飄雨。

周六（27日）冷氣團逐漸減弱，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，新竹以南也有飄雨情形。

周日至下周一（28、29日）水氣偏少，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星降雨，其他地區雲量偏多。

下周二（30日）東北季風稍微增強，桃園以北、東半部及恆春又有局部短暫雨，預計影響到元旦。

溫度部分，賴欣國指出，今晚至明天清晨中部以北、宜蘭低溫下探12至14度，南部、花東14至16度，桃園至苗栗、金門局部可能有10度以下低溫。

明天白天北部、宜花仍僅16至18度，中南部21至23度，感受偏涼；周六大陸冷氣團減弱，溫度回升，但苗栗以南日夜溫差大，北部高溫回到20度以上，中部有25度，南部26度。

周日、下周一北部、東北部持續回溫，新竹以南日夜溫差大；下周二東北季風增強，各地早晚略降溫。

針對跨年天氣，賴欣國表示，下周二跨年當天受到東北季風影響，以台北市為例，當天環境為東風，若想觀賞煙火，建議避開台北101的西側；另元旦由於東半部雲量偏多，看到曙光機率較低。

另外，賴欣國提及，周五中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪或結冰機率；周六中部以北、東部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率。

