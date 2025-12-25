聽新聞
抽中聖誕節地獄禮物？男帶巨型拖鞋坐捷運 竟有這用途笑翻網友
聖誕節交換禮物是必備環節。有網友在捷運驚見有人帶住一隻巨大「洞洞鞋」坐車，心想他是否被玩抽到「地獄禮物」後來上網一查，才發現原來寵物用的玩具貓窩。不少網友留言，「貓咪日常」、「這個我收到算是會開心的禮物，但不要在我搭公共運輸的時候」。
男子帶巨大拖鞋坐捷運引來好奇
有網友在Threads上發布照片，從相片中可見，台灣有男乘客坐捷運時帶住一隻巨大洞洞鞋，有半個人身高這般巨型。原PO心想「那一定是地獄禮物」，好奇的他上前搭訕聊了幾句及拍照，後來上網一查發現是玩具貓窩。
原來是貓窩 網友讚可愛
不少網友覺得貓窩很可愛，「感覺可以買一個回家」、「好可愛」、「好笑的是他努力裝冷靜的表情」、「還以為是用來防身的」、「貓咪日常」、「這個我收到算是會開心的禮物，但不要在我搭公共運輸的時候」。
文章授權轉載自《香港01》
