金曲歌王許富凱飆唱、名人健康理財講座！「超橘派對」1月3、4日松菸登場 超值百萬獎品等你抽

45歲以後，正是人生切換「精彩模式」的關鍵時刻，因為——你不只有錢、有時間，也更清楚知道自己想過什麼樣的生活！

全台首創為45歲以上朋友打造的《Super Orange超橘派對》，將於2026年1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸，邀請到「金曲歌王」許富凱飆唱台語金曲，以及暢銷財經作家施昇輝、超慢跑教練徐棟英、知名彩妝師Vincent老師等質感大人，從退休理財、健康運動到逆齡美妝穿搭，陪你探索人生下半場的無限可能。

當然，活動現場還有「超橘歡樂GO 闖關集點抽好禮」，完成5個指定關卡就能抽獎，有機會把【Motorola】razr 60 ULTRA、【席夢思】床墊、【歌林 Kolin】雙門500L變頻電冰箱等超值大獎抱回家，一起玩得盡興、滿載而歸！

超橘Show｜「金曲歌王」許富凱領軍 新生代歌手接力開唱

連續兩天「超橘Show」集結實力與人氣兼具的陣容卡司。圖／聯合線上

連續兩天「超橘Show」集結實力與人氣兼具的陣容卡司。圖／聯合線上

「超橘Show」集結實力與人氣兼具的陣容卡司，連續兩天在《超橘派對》熱鬧登場，熟悉到不能再熟悉的經典歌曲、備受矚目的新生代創作，跟著一首首動人曲目，沉浸在溫暖、細膩且滿溢情感的氛圍中。

首日登場的是台灣新生代唱作歌手wann，以甜而不膩的仙氣蜜糖嗓音，將靈魂深深注入每一首歌曲。華語女歌手、詞曲創作人葉柔接力登台，高亢清亮的歌聲和獨特的音樂風格，即將征服聽眾的心。

第二天陣容再升級，跟著有氧舞蹈老師帶來的 「Disco金曲動滋動」，松菸倉庫瞬間變身迪斯可舞廳，重返台灣1980年代風潮。午後，則有新生代創作歌手王品裙，帶來清新又富有情感的歌曲，以及壓軸登場是 「金曲歌王」許富凱，以渾厚且穿透力十足的歌聲演唱台語金曲，每一首都直擊人心。

超橘講座｜退休理財、健康運動、逆齡美妝 現正熱烈報名中

《Super Orange超橘派對》精心策劃一系列主題講座，皆免費入場。圖／聯合線上

《Super Orange超橘派對》精心策劃一系列主題講座，皆免費入場。圖／聯合線上

《Super Orange超橘派對》精心策劃一系列主題講座，皆免費入場。圖／聯合線上

《Super Orange超橘派對》精心策劃一系列主題講座，皆免費入場。圖／聯合線上

人生下半場，不再為了他人奔波，為自己活得閃閃發光吧！《超橘派對》精心策劃一系列主題講座，有務實的財富傳承和養老規劃、兼顧身心的健康律動、逆齡美妝穿搭，還有踏出舒適圈的遊學規劃，各領域專家陪你打破框架，預約富足、優雅且充滿活力的未來。

講座皆免費入場，名額有限，現在就報名：https://www.accupass.com/event/2512050846553268530120

預約無憂老後：財富傳承的富足學｜遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規劃專家艾倫老師

●理財×法律雙視角：一次掌握熟齡資產規劃、遺囑傳承要點

●聰明家庭雙防護網：如何做好「有效遺囑」與「意定監護」

無「惱」退休理財術｜暢銷財經作家施昇輝

●退休金準備多少才夠？怎麼投資才安全？

●推廣「佛系理財」，專注於0050、0056等ETF，讓投資不再燒腦

●專為熟齡設計的理財藍圖，讓你安心享受樂活人生

人生下半場的理想聚落：養生村 × 幸福想像｜亞洲健康智慧園區創辦人彭培業、資深媒體人蘭萱

●探討環境（光線、空氣、社交）如何決定我們的身心健康

●從「養生村」趨勢看未來居住選擇，重新定義退休後的幸福空間

核心逆齡節拍超慢跑｜前國防大學體育教官、「節拍超慢跑」推廣者徐棟英

●全台風靡的「節拍超慢跑」創始人親自示範

●結合核心穩定與節奏引導，改善代謝、減緩關節負擔，是橘世代安全運動首選

一個人出走的熟齡遊學｜知名熟齡旅遊部落客 豌豆老公主與歪嘴雞

●誰說留學是年輕人的專利？大齡也能被學校錄取！

●實戰分享：如何挑選國家？如何高CP值規劃一個月的海外生活？

●突破舒適圈，看不一樣的風景，找回年輕時的悸動

逆齡美妝穿搭教室｜兩岸三地巨星指定彩妝師 Vincent老師

●打破「老了不用打扮」迷思，輕鬆掌握「媽生感減齡妝」

●針對45+熟齡肌膚特性的保養和底妝心法

音圓．超橘卡拉OK大賽｜誰能勝出成為下一位歌神？

第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯，將擔任「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽評審。圖／丁曉雯提供

本屆《超橘派對》另一大亮點，絕對是「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽！從千人線上初賽中脫穎而出的20名素人歌手，將逐一登上舞台，成為全場鎂光燈焦點，展現不為人知的好歌喉，並由重量級評審團隊——第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯、四分衛樂團主唱陳如山、VOX玩聲樂團團長巫順智，以專業視角選出最佳歌手。

歡迎熱愛音樂、喜歡聽歌的民眾，化身熱情應援團，為勇敢追夢的素人歌手們送上掌聲喝采，見證他們在台上綻放魅力的高光時刻。

超橘集點任務｜完成5個關卡 來抽總價值破萬元獎品

完成「超橘歡樂GO 闖關集點抽好禮」指定關卡，即可獲得一次抽獎機會，把超值大獎抱回家。圖／聯合線上

除了表演節目、主題講座，別錯過活動現場限定的「超橘歡樂GO 闖關集點抽好禮」！只要拿出手機，加入 udn LINE好友，開啟並領取任務，接著一路完成5個關卡，掃描QR Code集章5枚，即可獲得一次抽獎機會。更佛心的是，45歲以上的朋友直接加碼一次抽獎機會，等於一口氣抽兩次，中獎機率翻倍。

獎項包括【Motorola】razr 60 ULTRA、【歌林 Kolin】單槽洗衣機、【歌林 Kolin】雙門500L變頻電冰箱、【歌林 Kolin】50型 4K聯網顯示器、【奇異淨水】極煦700G淨熱合一奈濾淨水器、【席夢思】床墊、【歐華酒店】住宿券及餐券等。

想了解更多活動詳情，請至《Super Orange超橘派對》官方網站查詢。2026年1月3日、4日在松山文創園區5號倉庫，一起共度悠閒週末，打造質感人生下半場！

官網看更多活動資訊：https://pse.is/8gcegx

Super Orange超橘派對 活動資訊 日期：2026年1月3、4日 (星期六、日)

時間：11:00~18:00

地點：松山文創園區5號倉庫 【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代、報時光 【主要贊助】音圓電腦伴唱機 【活動響應】亞洲健康智慧園區、近鐵集團、鞋全家福、中興保全科技、臺銀人壽、新光銀行、第一名店、泰達椅、歌林家電、奇異淨水、美琪生技、順天堂、醣保力、明治膠原蛋白、歐華酒店、iNbeauty Skin、DK呼吸空氣鞋 、泰山、席夢思、芝初、安永鮮物

商品推薦