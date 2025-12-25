快訊

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

博恩自曝結紮「太太剪輸精管」引熱議 醫：與真實手術有落差恐涉違法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平說，該影片中形容結紮手術與真實手術有所落差，而由非醫師執行手術，還有違法疑慮。圖/AI生成
阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平說，該影片中形容結紮手術與真實手術有所落差，而由非醫師執行手術，還有違法疑慮。圖/AI生成

國內脫口秀藝人博恩昨在影音平台的【#奧德修斯】赫利俄斯的神牛節目中，談及他結紮經驗。博恩說，結紮手術時採全身麻醉，被五花大綁，且在麻醉下當醫師接觸他的陰囊時，他左手還把醫師的手撥開，結紮過程十分商業化，家屬加價一千元可進入手術室觀禮，甚至由太太剪斷輸精管，甚至輸精管滿硬的，剪下去還有清脆響亮「咔」一聲。

⭐2025總回顧

對此，國內醫師表示，影片中形容結紮手術與真實手術有所落差，由非醫師執行手術，這有違法疑慮。

阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平說，男性結紮人數估計每月約僅個位數，年齡介於30、40歲，結紮理由多希望不要再生孩子，或有先生要到大陸工作，妻子為避免先生拈花惹草，要求另一半先結紮。

近年來，確實聽說有坊間診所為了噱頭，如割包皮前有祈禱的儀式，可以「向包皮說再見」，但還沒有聽過結紮手術中，最關鍵的剪斷輸精管步驟是由家屬進行。簡邦平說，「這樣的做法，是不被醫師所允許的」，且會增加感染風險，又有違法疑慮。

博恩在影片中說，他結紮手術時採全身麻醉又被五花大綁，且在麻醉下當醫師接觸他的陰囊時，他左手還把醫師的手撥開。對此，簡邦平說，結紮手術是泌尿科最常見的手術，過程並不複雜，多採局部麻醉，幾乎不用全身麻醉；況且，若手術採全身麻醉，被麻醉的患者已完全沒有知覺，不會被五花大綁，更不可能用手撥開醫師的手，「如此是誇大的說法」。

至於，博恩指出，現在結紮過程十分商業化，家屬加價一千元可進入手術室觀禮，甚至是由太太剪斷輸精管。

簡邦平說，男性結紮手術是在陰囊中線切開一個小口，並找出左右兩側的輸精管，再把輸精管剪斷後，立即將兩端斷點加以電燒，再用縫線綁起來，手術時間約30分鐘。一般來說，都由醫師一人完成，不需要助手，懷疑影片中如此說法，不排除是節目效果。

簡邦平說，醫師在手術室執行手術時，全程須無菌操作，如手術台上需鋪上多層無菌手術毯，只露出須手術的部位，醫師需要刷手、穿著無菌手術衣及鞋套等，雙手更需全程在手術台上的無菌區域，不可放在腰部以下，醫師十分討厭讓非醫事人員的陌生人進入手術室，避免手術台遭到汙染。

不過，博恩在影片中說，輸精管滿硬的，剪下去還有清脆響亮「咔」一聲。簡邦平說，確實輸精管的觸感很潤滑、堅韌，確實比一般血管硬，有一點類似橡皮筋的材質，剪斷時需利用特殊醫材剪刀，但一剪就斷，就像用剪刀剪橡皮筋，「怎麼會有『咔』的聲音」。

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，男性結紮手術成功率高，避孕效果達95%以上，可是剪斷輸精管為手術一部分應由醫師執行，理論上不能由無醫師資格的人執行手術，醫師不會容許其他非醫師的人執行這個動作，若真有此行為，將違反「醫療法」規定，而有密醫疑慮。

簡邦平說，即便男性進行結紮手術後，也不是立即就成為「無子西瓜」，至少要三個月後，待精子完全排出，會被身體吸收後，才能真正達到避孕的效果。

手術 醫師 結紮

延伸閱讀

化身行走費洛蒙　温昇豪直球問安心亞：那晚我表現好嗎

MLB／2年輕強投歸隊成「甜蜜負擔」 道奇總管談交易可能性

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

相關新聞

好冷！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

受到大陸冷氣團影響，氣象署表示，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今下午至明天上午，新北局部地區有持續1...

氣溫遽降太平山莊水氣若充足 「今晚至明早」可望迎雪景

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下滑，高山追雪族紛紛出動。宜蘭太平山莊今天降雨，山區霧氣繚繞，中央氣象署預估，今晚至明...

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

行動電源爆炸自燃事件頻傳。近日社群平台便有一名網友分享，家中使用的台灣知名品牌「GUXON巧方塊雙線行動電源」在凌晨充電時突然起火爆炸，火勢迅速蔓延，造成家中二樓一度陷入濃煙與高溫。該起事件曝光後，引發大量轉傳與討論，品牌方GUXON昨（24）日也緊急宣布「預防性召回」特定批號產品，呼籲消費者盡快檢查並立即停用。

桃機第三航廈北廊廳正式啟用 將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力

桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，下午正式啟用，賴清德總統、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政、...

重建雪山三六九山莊廠商不想做了 國家公園署：明年1月再開調解會

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁。內政部國家公...

蛤蜊買回家先別冰！ 譚敦慈揭吐沙訣竅：9成塑膠微粒說掰掰

蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。譚敦慈提醒，蛤蜊買回家後，第一步不是急著冰起來，而是一定要先吐沙，否則不只沙沒吐乾淨，連環境中的塑膠微粒也可能一起被吃下肚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。