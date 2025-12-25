調漲最低工資、保障病假權 2026勞動部新制一次看懂

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
最低工資明年1月起調漲，月薪從28,590元調至29,500元，時薪從190元調至196元。示意圖。記者林澔一／攝影
最低工資明年1月起調漲，月薪從28,590元調至29,500元，時薪從190元調至196元。示意圖。記者林澔一／攝影

倒數六天將迎來2026年，勞動部整理2026年元月起新實施之重大政策一覽，保障勞工權益。首要四大新制，包括：調漲最低工資、強化保障勞工病假權、育嬰留停彈性化新制、實施「跨國勞動力精進方案」。

調漲最低工資

2026年元旦起，最低工資月薪由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調升至196元。「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」也同步修正施行，由勞保局主動進行調整作業。

強化保障勞工病假權

勞工請病假未超過一定日數，雇主不得為不利之處分。請病假扣除全勤獎金應合理，不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。此外，並課予雇主對於勞工請病假遭受到不利處分負舉證責任，以強化勞工請病假之權利。

育嬰留職停薪照顧彈性化新制

勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，可彈性申請不超過30日。雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，一年合計112小時，雇主不得扣發其全勤獎金。

友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主

政府提供小、微型企業定額獎勵金1,000元/日，由勞保局以逕撥付獎勵金給企業，少數無法逕撥者，雇主可檢附資料向勞保局申請。因本項措施屬於2026年新增計畫，依預算法規定須待立法院預算審議完成，始得執行，本部將於立法院完成2026年預算審查後，盡速辦理核定撥款作業。

育嬰留停簡化申請程序

育嬰留職停薪津貼發放方式，修正為未滿1個月者，按比例計算發給。增訂津貼可選擇於累計滿30日後，一併向勞保局提出申請，或分次提出申請。按「日」申請育嬰留停，可累積多日一次辦理，且可同時申請津貼及續保。

勞保生育給付加給 生育補助每胎至10萬元

勞保生育給付加給生育補助，合計每胎10萬元；雙生以上者，依比例增給。該案補助屬《預算法》第54條第1項之新增計畫，依規定須年度預算完成審議程序後始得動支。預算完成審議程序前，勞保局將先發給生育給付2個月，等預算完成審議程序後，補發差額補助至10萬元。

放寬外國專業人才免取得永久居留身分 適用勞退新制

配合延攬國家經濟發展所需專業人才，並強化專業人才長期留臺誘因，於2025年9月24日修正公布之《外國專業人才延攬及僱用法》，於第24條放寬從事專業工作之外國專業人才，免待取得永久居留身分，即可適用勞退新制。

放寬永久居留之外國專業等人才 適用就業保險

為配合延攬國家經濟發展所需之專業人才，於2025年9月24日修正公布之《外國專業人才延攬及僱用法》，增訂第25條，外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才受僱在我國從事工作，並經許可永久居留者，適用就業保險法之規定。

實施「跨國勞動力精進方案」

製造業雇主每加薪1位本國基層勞工就多增給一位移工名額，最高不得超過該單位勞保投保人數10%，最高比率合計上限可達45%。製造業外國技術人力留用上限，由原該單位核配移工名額之25%，放寬至100%。

旅宿服務業及商港碼頭貨物裝卸及承攬業，得自海外引進外國技術人力，每加薪一位本國基層勞工就多增給1位外國技術人力名額，最高不得超過該單位勞保投保人數10%。並設立跨國勞動力延攬中心提供雇主得自海外直接聘僱外國技術人力，建立國與國公平招募模式。

勞保 生育補助

