台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回
行動電源爆炸自燃事件頻傳。近日社群平台便有一名網友分享，家中使用的台灣知名品牌「GUXON巧方塊雙線行動電源」在凌晨充電時突然起火爆炸，火勢迅速蔓延，造成家中二樓一度陷入濃煙與高溫。該起事件曝光後，引發大量轉傳與討論，品牌方GUXON昨（24）日也緊急宣布「預防性召回」特定批號產品，呼籲消費者盡快檢查並立即停用。
⭐2025總回顧
民眾在社群平台「Threads」發文描述，事發當下「GUXON巧方塊雙線行動電源」先傳出爆裂聲，隨即瞬間自燃，短時間內火勢猛烈，所幸上鋪孩子及時驚醒，未釀成更嚴重傷亡，但家中瀰漫鋰電池燃燒後產生的白煙，部分家人出現咳嗽不適，原PO也因緊急撤離而腳底燙傷，整起事件讓他心有餘悸：「如果再晚發現2分鐘，全家可能都陷入火海了」。
事件曝光後，品牌方GUXON隨即在官方臉書發布聲明致歉，宣布主動啟動「預防性召回」產品。GUXON指出，自燃事件起因於電芯原料供應商未經核准即自行更換原料，導致該批次產品的電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能造成極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。
根據公告，此次召回產品為「GFC10000巧方塊雙線行動電源」，批號為「GK25004093」。GUXON表示，已全面啟動品質稽核與內部調查，並向供應鏈進行溯源確認，基於最高安全原則，請持有該批次產品的消費者立即停止使用，可選擇退貨或換新服務。品牌也在該名網友貼文下方回應，已第一時間與當事人取得聯繫，理解使用者所承受的驚嚇與不安，承諾會全程協助後續處理。
召回產品
產品名稱：GUXON巧方塊雙線行動電源
型號：GFC10000
批號：GK25004093（印於產品本體背面）
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言