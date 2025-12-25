賴總統出席第三航廈啟用 盼2045年創造2.2兆元產值

賴清德總統25日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。他提到，桃園機場第三航廈的長遠目標，是2045年桃園機場客運量可達8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。

包括行政院長卓榮泰、政委兼工程會主委陳金德、政委兼國發會主委葉俊顯、交通部長陳世凱、桃園市長張善政，及立委王義川、張雅琳、林月琴、郭昱晴、涂權吉，和桃園國際機場公司董事長楊偉甫，皆出席活動。

賴總統致詞時提及，第三航廈是世界級的國家重大建設，由英國普立茲克獎得主設計。他也肯定由240個公民營單位、3萬5千名人員所組成的「桃機大聯盟」，日夜為國家服務所有旅客，期盼第三航廈未來能提供更好的服務空間，促進國家經濟更加進步。

賴總統指出，桃園機場數十年來扮演守護國門、連結世界的重要角色，今年第一航廈與第二航廈服務的客運量高達4,869萬人次，超過原設計標準。加上推動AI新十大建設、亞太資產管理中心，吸引國際人才、科技與資金，或是落實國內內需市場、觀光產業發展，都需要新的航廈。

賴總統說，現在全球產業鏈重組、國際間競爭非常激烈，台灣若要在國際上占有一席之地，空運的持續發展絕不能缺席，這也是前總統蔡英文任內積極規劃第三航廈的重要原因。他提出「國家希望工程」政見，也將如期完成第三航廈列為重要政見之一。

賴總統，談到後續必需共同完成的三項目標。第一，主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於12月29日安裝，期盼2027年第三航廈能順利完工，不要超過2032年。第二，國一甲、國二甲快速道路須如期完成，「機場捷運A14站」也必須同步完工。

他表示，第三，長遠目標是2045年，桃園機場客運量可達8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。這是國家的願景，除中央政府外，也需要地方政府、工程團隊、機場大聯盟等通力合作，他相信只要大家眾志成城，2045年的重大目標一定可以完成。

