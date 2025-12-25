噶瑪蘭族復名23周年 盼修法終結一族兩制、爭取身分平等

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
噶瑪蘭族復名23周年，族親重申還全族平地原住民身份權。圖／楊功明提供
噶瑪蘭族復名23周年，族親重申還全族平地原住民身份權。圖／楊功明提供

今天是耶誕節，同時也是噶瑪蘭族復名23周年，但部分成員因錯過身分登記，陷入「平地原住民」與「平埔原住民」一族兩制的不平等困境，趁周年再度向中央疾呼，要求盡速修正原住民身分法，還給族人身分正義。

⭐2025總回顧

噶瑪蘭族於2002年12月25日正式復名為台灣第11族原住民族，但部分族人因早年環境與制度限制，未能及時完成平地原住民身分登記，最終只能依「平埔原住民」身分入籍。由於平埔原住民未納入原住民基本法保障，導致同族族人在教育、福利與文化權益上出現明顯落差。

噶瑪蘭族女婿楊功明表示，族人自2003年起，多次向總統府、行政院、立法院及原民會陳情，盼修正原住民身分法，協助族人回復平地原住民身分，但至今仍未獲得具體、積極的回應。

楊功明指出，今年10月23日公布的平埔原住民族群身分法內容，並未將原屬平地原住民體系的族人納入，與多數族人期待不符，迄今也未聽聞有族人成功完成登記，制度推動面臨高度爭議。

楊功明強調，「平埔原住民」與「平地原住民」不僅名稱不同，實際權利差距更大，同族卻適用不同制度，恐難通過憲法第5條族群平等權及第7條人民平等權的檢驗。

他表示，耶誕節與行憲紀念日象徵尊嚴、平等與自由，原住民族也不應被排除在外，呼籲主管機關務必從寬認定、從速處理，透過修法與行政配套，終結噶瑪蘭族「一族兩制」的不平等處境，落實人權精神。

原住民族 族人 噶瑪蘭

