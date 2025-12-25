好冷！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

受到大陸冷氣團影響，氣象署表示，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今下午至明天上午，新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

其中新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣則有有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署也提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

