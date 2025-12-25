快訊

桃機第三航廈北廊廳正式啟用 將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，今（25）日正式啟用。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，今（25）日正式啟用。記者季相儒／攝影

桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，下午正式啟用，賴清德總統、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政、桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫等出席啟用典禮。桃機公司表示，北廊廳正式營運後使用的航班數量會增多，每日出入境約40個航班提供服務，啟用後將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力，大幅降低遠端機坪使用率，為後續第三航廈全面啟用奠定基礎。

⭐2025總回顧

賴清德總統致詞時表示，面對全球產業線圖重組與國際競爭日益激烈，台灣若要在國際上占有一席之地，航運持續發展「絕對不能缺席」。他指出，前總統蔡英文任內已積極擘畫第三航廈建設，他在競選總統期間，也將如期完成第三航廈列為重要政見。

賴清德說，北廊廳今天正式啟用，象徵工程已踏出成功的第一步，接下來仍有三項重要目標需要完成。首先，第三航廈必須在民國116年如期完工，由於採取「先建後拆」方式，須待航廈完工後才能施工第三跑道，期盼整體工程能依原定期程推進，不要超過121年完工。

其次，賴清德指出，聯外交通建設同樣關鍵，國道1號甲線、國道2號甲線等快速道路工程，必須如期完成；此外，第三航廈主體航站下方的機場捷運A14站，也要同步完工，才能支撐未來大量旅運需求。

第三，賴清德提出長期發展目標，期望到民國134年，桃園機場年旅運量可達8,300萬人次，貨運量達385萬噸，飛機起降次數達43.5萬架次，並創造約新台幣2.2兆元的經濟效益。他強調，這是國家願景，需要地方政府全力配合，也有賴工程團隊與機場大聯盟各單位眾志成城，才能共同達成目標。

桃機公司指出，第三航廈北廊廳設有D11至D18共8座登機門，將逐步分擔既有航廈運量，提升旅客服務量能，北廊廳雖屬第三航廈工程的一部分，但三航廈主體預計2027年底完工前，旅客仍須由第二航廈進出，再銜接前往北廊廳登機。

統計顯示，北廊廳試營運期間共起降259架次航班，旅運量達5萬8801人次，航班目的地與出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸與港澳航線。

賴清德總統（中）參觀北廊廳入境層。圖／桃園機場記者聯誼會提供
賴清德總統（中）參觀北廊廳入境層。圖／桃園機場記者聯誼會提供
賴清德總統（左三）、行政院長卓榮泰（左四）出席第三航廈北廊廳啟用典禮。記者季相儒／攝影
賴清德總統（左三）、行政院長卓榮泰（左四）出席第三航廈北廊廳啟用典禮。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，今（25）日正式啟用，賴清德總統（右五）、行政院長卓榮泰（左四）、交通部長陳世凱（右四）、桃園市長張善政（右二）、桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫（右三）等出席啟用典禮。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳本月1日展開試營運，今（25）日正式啟用，賴清德總統（右五）、行政院長卓榮泰（左四）、交通部長陳世凱（右四）、桃園市長張善政（右二）、桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫（右三）等出席啟用典禮。記者季相儒／攝影
桃機公司表示，北廊廳正式營運後使用的航班數量會增多，每日出入境約40個航班提供服務，啟用後將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力，大幅降低遠端機坪使用率，為後續第三航廈全面啟用奠定基礎。記者季相儒／攝影
桃機公司表示，北廊廳正式營運後使用的航班數量會增多，每日出入境約40個航班提供服務，啟用後將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力，大幅降低遠端機坪使用率，為後續第三航廈全面啟用奠定基礎。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統（左三）出席啟用典禮並參觀北廊廳。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統（左三）出席啟用典禮並參觀北廊廳。記者季相儒／攝影

