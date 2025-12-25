台灣世界展望會推紅包傳愛 助弱勢兒少安心就學
為了讓弱勢孩子安心就學，台灣世界展望會今天宣布，啟動「紅包傳愛」助學行動，支持孩子安心就學，不因貧困中斷學習，為未來累積改變生命的力量。
台灣世界展望會說明，依去年度服務數據顯示，平日即有3185名兒少三餐不固定，寒暑假更飆升至4525人，基本生活不穩，學習也難以持續。
台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，雖然家庭經濟壓力沉重，仍有56%的弱勢兒少盼望至少學業不中斷，也有不少兒少選擇打工，為的是「替未來做準備」、「累積儲蓄」，顯示經濟弱勢兒少並非被動接受命運，更抱持積極為未來投資的上進心。
胡婉雯說，這也是世界展望會持續透過各項輔導金、就學扶助金、青少年自立預備與職涯培力方案介入的重點，在陪伴的同時也提供實際支持，為孩子減少擇業限制和拓展更多未來方向。
台灣世界展望會呼籲社會大眾重視兒少生存與學習的需要，響應「紅包傳愛，讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末捐出一份紅包，幫助孩子穩定就學、營養，安心生活，更有希望；或選擇每月新台幣2000元資助1名兒童，以長期陪伴的方式，支持孩子在成長的關鍵階段不中斷學習、不放棄夢想。
