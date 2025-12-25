氣溫遽降太平山莊水氣若充足 「今晚至明早」可望迎雪景

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山莊今天降雨，山區霧氣繚繞，中央氣象署預估，今晚至明天凌晨氣溫可能降至1度或零度，若水氣配合，不排除降雪或結冰，吸引不少遊客上山等待雪景，山莊住宿已全滿。圖／太平山莊提供
受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下滑，高山追雪族紛紛出動。宜蘭太平山莊今天降雨，山區霧氣繚繞，中央氣象署預估，今晚至明天凌晨氣溫可能進一步降至1度或零度，若水氣配合，不排除降雪或結冰，吸引不少遊客上山守候，太平山莊住宿已全滿。

太平山莊經理阮名揚表示，依氣象資料研判，最冷時段落在25日晚間至26日清晨，中北部海拔2千公尺以上高山皆有降雪機會，提醒民眾務必注意保暖與行車安全。

儘管今天白天未見降雪，但山林景致仍吸引人潮，不少遊客表示，抱著期待前來賞雪，即使未能如願，沿途景色仍讓人不虛此；也有人想續住等待夜間降雪，住宿房間都已經額滿。

氣象專家指出，此波冷氣團降溫幅度大、影響時間長，27、28日冷氣團雖逐漸減弱、水氣稍減，但早晚溫差仍明顯。

另因聯外道路宜專一線8.5公里處進行邊坡整治，太平山近期開園時間調整為每天上午7時30分，上午8時至下午5時實施交通管制，採整點放行10分鐘，呼籲民眾留意相關資訊，妥善安排行程。

