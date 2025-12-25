重建雪山三六九山莊廠商不想做了 國家公園署：明年1月再開調解會
攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁。內政部國家公園署表示，昨日召開第1次調解會議，將再由施工廠商補充終止契約構成要件，以利判斷是否有理，明年1月27日將開第2次調解會議，將朝繼續重建為目標，目前停工中、明年底完工有難度。
⭐2025總回顧
三六九山莊有近40年歷史，其建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處決定原地重建，然而山莊位於海拔3100公尺高山上，建材運輸不易，工程歷經10次流標，最終1億800萬元標出，舊山莊於2023年拆除，預定明年12月完工，不料施工廠商10月中提出終止契約，昨日第1次調解會議。
國家公園署副署長張維銓說，三六九山莊是在3100公尺的海拔高度，施工技術難度高，比如要運輸建材就有高要求，施工廠商似乎沒有要再繼續施工下去的意願，因此提報工程會去要求調解說要停工、要求解約，因此目前停工中，明年底完工有難度。
雪霸國家公園管理處環境維護科長楊國華說，該工程施工廠商目前向工程會提終止契約履約爭議，昨召開第1次調解會議，再由施工廠商補充終止契約構成要件，以利判斷是否有理，並訂明年1月27日召開第2次調解會議，目前仍朝繼續重建為目標。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言