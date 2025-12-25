重建雪山三六九山莊廠商不想做了 國家公園署：明年1月再開調解會

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁。內政部國家公園署表示，昨日召開第1次調解會議，將再由施工廠商補充終止契約構成要件，以利判斷是否有理，明年1月27日將開第2次調解會議，將朝繼續重建為目標，目前停工中、明年底完工有難度。

三六九山莊有近40年歷史，其建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處決定原地重建，然而山莊位於海拔3100公尺高山上，建材運輸不易，工程歷經10次流標，最終1億800萬元標出，舊山莊於2023年拆除，預定明年12月完工，不料施工廠商10月中提出終止契約，昨日第1次調解會議。

國家公園署副署長張維銓說，三六九山莊是在3100公尺的海拔高度，施工技術難度高，比如要運輸建材就有高要求，施工廠商似乎沒有要再繼續施工下去的意願，因此提報工程會去要求調解說要停工、要求解約，因此目前停工中，明年底完工有難度。

雪霸國家公園管理處環境維護科長楊國華說，該工程施工廠商目前向工程會提終止契約履約爭議，昨召開第1次調解會議，再由施工廠商補充終止契約構成要件，以利判斷是否有理，並訂明年1月27日召開第2次調解會議，目前仍朝繼續重建為目標。

