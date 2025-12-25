快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

蛤蜊買回家先別冰！ 譚敦慈揭吐沙訣竅：9成塑膠微粒說掰掰

聯合新聞網／ 綜合報導
蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。 示意圖／ingimage
蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。 示意圖／ingimage

蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。無毒教母譚敦慈提醒，蛤蜊買回家後，第一步不是急著冰起來，而是一定要先吐沙，否則不只沙沒吐乾淨，連環境中的塑膠微粒也可能一起被吃下肚。

⭐2025總回顧

譚敦慈在節目《健康好生活》中分享，想讓蛤蜊吐沙更有效率，可參考日本達人的做法，將蛤蜊浸泡在約50度的溫水中，有助於加快吐沙速度。簡單做法是把煮沸的熱水與等量冷水混合，水溫大約就會落在50度左右，既能促進吐沙，又不至於把蛤蜊燙死。

她也特別強調，吐沙時「擺放方式」相當關鍵。若將蛤蜊層層堆疊，下層容易把上層吐出的沙再吸回去，等於白忙一場。建議將蛤蜊平鋪在容器或架子上，讓吐出的沙自然沉到下方，才能真正清除雜質。

此外，泡水時間與換水頻率同樣影響效果。譚敦慈指出，蛤蜊吐沙時最好每2小時更換一次水，有研究顯示，這樣的方式可去除約9成的塑膠微粒；若長時間不換水，蛤蜊反而可能把已排出的塑膠微粒再吞回體內，清除效果只剩6到7成。

吐沙完成後，若暫時不烹煮，建議將蛤蜊放入塑膠袋中盡量排出空氣、密封後冷藏保存，可延長新鮮度約1至2周。

蛤蜊 塑膠微粒 譚敦慈

延伸閱讀

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

家長「騙好騙滿」？AI生成影片8秒就能做出「聖誕老人到訪」畫面

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

相關新聞

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

全國兒科醫師陸續出走，引爆醫師人力荒。衛福部健保署昨於「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會...

合歡山雪花符號頻出現 武嶺見追雪車潮、入夜將封路

今天是耶誕節，也是行憲紀念日，而因高山近日有機會下雪，迎來銀色耶誕，合歡山武嶺今晨湧入大批遊客，車輛一度回堵，經警方疏導...

健保署試辦復健醫院挹注2.28億元 採「住院就像回家」設計明年上路

長照3.0明年上路，著重於醫療銜接長照服務，為讓住院患者出院後仍可持續復健，衛福部健保署最新提出「復健醫院計畫」，昨「全...

1張圖看冷氣團大舉南侵 各地起風陡降溫 愈晚愈寒冷

大陸冷氣團大舉南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地起風、開始降溫，愈晚愈寒冷，今夜低溫12至14度，民眾晚...

蛤蜊買回家先別冰！ 譚敦慈揭吐沙訣竅：9成塑膠微粒說掰掰

蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。譚敦慈提醒，蛤蜊買回家後，第一步不是急著冰起來，而是一定要先吐沙，否則不只沙沒吐乾淨，連環境中的塑膠微粒也可能一起被吃下肚。

氣溫遽降太平山莊水氣若充足 「今晚至明早」可望迎雪景

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下滑，高山追雪族紛紛出動。宜蘭太平山莊今天降雨，山區霧氣繚繞，中央氣象署預估，今晚至明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。